Все керівництво ВЛК на Одещині підозрюють у корупції: подробиці СБУ

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

Про це повідомляє СБУ.

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Схема ухилення від служби

Спеціалісти СБУ та поліції виявили, що ця злочинна група функціонувала в системі ВЛК із метою надавати фальшиві документи про непридатність до служби за станом здоров'я військовозобов'язаним, які заплатили за ці "послуги". Посадовці продавали підроблені медичні висновки, де зазначали наявність серйозних захворювань.

Підробні довідки ВЛК. Фото: СБУ

За одну добу ця злочинна організація могла створити понад 20 фальшивих медичних довідок, обходячи всі процедури перевірки. Щоб допомогти ухилянтам з інших регіонів, посадовці виготовляли фіктивні документи навіть для внутрішньо переміщених осіб.

Слідчі дії правоохоронців у ВЛК. Фото: СБУ

"Вартість корупційних "послуг" становила від 7 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання "замовлення". Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на керівництво ВЛК

Після ретельного розслідування голові та двом секретарям районної ВЛК було повідомлено про підозру за численними статтями Кримінального кодексу України, включаючи службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Підозра також оголошена п'ятьом осібам, які намагалися скористатися цією корупційною схемою для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів для фігурантів цієї справи.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.