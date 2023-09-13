Все руководство ВВК в Одесской области подозревают в коррупции: подробности СБУ

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.

Об этом сообщает СБУ.

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Схема уклонения от службы

Специалисты СБУ и полиции обнаружили, что эта преступная группа функционировала в системе ВВК с целью предоставления фальшивых документов о непригодности к службе по состоянию здоровья военнообязанным, которые заплатили за эти "услуги". Чиновники продавали поддельные медицинские заключения, где указывалось наличие серьезных заболеваний.

Подробные справки ВЛК. Фото: СБУ

За сутки эта преступная организация могла создать более 20 фальшивых медицинских справок, обходя все процедуры проверки. Чтобы помочь уклоняющимся из других регионов, чиновники изготовляли фиктивные документы даже для внутренне перемещенных лиц.

Следственные действия правоохранителей в ВЛК. Фото: СБУ

"Стоимость коррупционных "услуг" составляла от 7 до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выполнения "заказа". Полученный подлог снимали с военного учета и последующего выезда за границу", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет руководство ВВК

После тщательного расследования председателю и двум секретарям районной ВВК было сообщено о подозрении по многочисленным статьям Уголовного кодекса Украины, включая служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Подозрение также объявлено о пяти лицах, пытавшихся воспользоваться этой коррупционной схемой для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности для фигурантов этого дела.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.