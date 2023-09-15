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Мобілізація — 2023: кого з одеських студентів можуть призвати до лав ЗСУ

15 вересня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Кого з одеських студентів можуть призвати до лав ЗСУ
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: ОК "Південь"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Студентський квиток у майбутньому не буде підставою для відстрочки від служби в ЗСУ. У законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді, пропонується виключити чоловіків які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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За його словами, у законопроєкті йдеться про те, що відстрочка не буде розповсюджуватися на чоловіків старше за 30 років, які вирішують здобути другу вищу освіту з великим інтервалом. Дане нововведення не торкнеться студентів, які отримують першу вищу освіту до 30 років й таким чином здобувають послідовну освіту. Також нові зміни не поширюватимуться на педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти.

Дмитро Радулов про зміни до мобілізації. Фото: Новини.LIVE

"Ми розуміємо, що зараз по Одеській області є певне збільшення здобувачів освіти. Але поки остаточні цифри по цьому року  ще не маємо, бо вступна кампанія триватиме до 1 жовтня. Після чого буде зрозуміла ситуація щодо студентів-здобувачів вищої освіти", — проінформував Дмитро Радулов.

Ухилення від мобілізації

Тим часом міністр освіти й науки України Оксен Лісовий зазначив, що сьогодні в Україні набула поширення тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнення мобілізації.

"Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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