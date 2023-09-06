Мобілізація в Одесі

Вручення повістки. Фото: google

Перш ніж вручити повістку особі, які підпадає під мобілізацію, працівники ТЦК повинні дотримуватися певного алгоритму. У разі вручення документа особі, яка не зазначена в ній, відповідальність для військовозобов’язаного не наступає.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала адвокат, директор східної правозахисної групи Віра Ястребова.

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За її словами, перш ніж вручити повістку, представники ТЦК зобов’язані дотримуватися певного алгоритму та пред’явити певні документи.

"Представники ТЦК під час вручення повістки повинні пред’явити своє посвідчення, чітко назвати своє звання, прізвище, ім’я, по батькові, зміст повістки, що вручається, ідентифікувати особу, кому вручають повістку. Також пересвідчитися, що дані, які там зазначені відповідають дійсності. Бо, якщо вони не сходяться, тоді виникають питання у людини, якій вручили повістку: які наслідки на неї очікують у разі неприбуття до ТЦК", — зазначила Віра Ястребова.

Правила вручення повістки

Правозахисниця зазначає, що повістка, яка вручена родичам або просто прикріплена до дверей квартири чи будинку не має правомірної сили. А все тому, що її не отримала особа, якій вона призначається.

"Що стосується такого алгоритму дій, то він може бути. Його здійснюю посадові особи, але він не несе наслідків для людини, яка вказана у повістці. Бо вона не була належним чином вручена. Якщо людині не вручають її особисто, а за переданням не уповноваженої особи, то таке вручення вважається нікчемним. Тобто таким, який не несе наслідків. Бо ми розуміємо, що з об’єктивних причин вона могла не дійти до адресата", — резюмувала Віра Ястребова.

Нагадаємо, Одеса неодноразово потрапляла до гучних скандалів, коли військовозобов'язаних забирали на призовний пункт прямо дорогою на роботу. При цьому відбирали мобільні телефони та не дозволяли повідомляти про своє місцеперебування рідним та близьким. Такі дії працівників ТЦК можна оскаржити у суді. Деталі читайте у нашому матеріалі.