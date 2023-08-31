Вручення повісток в Одесі

Українські захисники. Фото: Сили оборони півдня України

Військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістку у будь-якому громадському місці. Навіть якщо відпочивають на пляжі або ж проїжджають пересувний блок-пост.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала адвокатка, директорка східної правозахисної групи Віра Ястребова.

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Пересувні блок-пости

За її словами, на сьогодні законодавством чітко не врегульованы місця, де може бути видана повістка. А тому говорити, що дії працівників поліції, які виставляють блок-пости, є неправомірними, ніхто не може.

"Коли доходить справа до того, щоб з’ясувати причини цього пересувного блок-поста, то патрульна поліція посилається на те, що це заходи, направлені на встановлення якихось осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Користуючись особливим режимом воєнного стану, ми дійсно помітили такі мобільні блок-пости, де під час зупинки транспортного засобу трапляються випадки вручення повісток", — розказала Віра Ястребова.

Як діяти у разі вручення повістки

Також вона додала, що перед вручення повістки військовозобов’язаний повинен дотримуватися певного алгоритму дій.

"В першу чергу треба дізнатися, хто є особа, яка вручає повістку. Попросити пред’явити посвідчення, дізнатися звання. А також перевірити, на ім’я кого вручається повістка. В ній обов’язково має зазначатися прізвище, ім’я та по батькові. Окрім того, повинен бути підпис службової особи та печатка органу, який видає її", — проінформувала адвокат.

Види повісток

Станом на сьогодні чинним законодавством визначено 3 види повісток:

повістка для уточнення анкетних даних для подальшої мобілізації особи. Тобто фактично вона покладає обов’язок на громадянина, що він повинен прибути до центру комплектування і там оновити свої дані

повістка на проходження ВЛК. Якщо у ТЦК є вже інформація, що ця особа підлягає мобілізації

повістка-направлення на військову службу

Повістку можуть вручити й на пляжі

За словами правозахисниці, зважаючи на те, що пляжі теж є громадським місцем, то вручити повістку можуть і там. У такому випадку військовозобов’язаний повинен мати при собі документи та дотримуватися чіткого алгоритму дій.

"Для того, щоб переконатися, що повістка вручена не аби кому, то треба спочатку встановити особу людини. Наразі на громадян України накладено обов’язок при собі мати документи, які встановлюють особу, навіть не в комендантську годину. Тому можуть виникнути питання до людини, чому вона не має при їх собі. Але ті категорії громадян, які мають пільги та звільнені від мобілізації, вони повинні, на мій погляд, діяти на упередження і повідомляти пункти комплектації про те, що вони їх мають", — зазначила Віра Ястребова.

За її словами, перелік місць, де можуть вручити повістку, розширено. Але люди, не знаючи всього, обурюються, чому їм заважають відпочивати чи ще щось інше. Якщо є інформація, що людина підпадає під мобілізацію, то їй вручити повістку можуть будь-де. А якщо людина відчуває, що стосовно неї вчинено неправомірні заходи, тоді правозахисниця рекомендує звертатися до правозахисників.