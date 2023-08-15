Статус "обмежена придатність" чи можуть призвати на службу

Призов на військову службу в Україні. Фото: google

Статус "обмежена придатність" не є підставою для автоматичної відстрочки від мобілізації або звільнення з військової служби. Проте він має свої нюанси.

В Одеському ТЦК розповіли, де можуть та не можуть служити особи зі статусом "обмежена придатність".

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"Придатний до військової служби"

За певних умов, відповідно до законодавства, під статтею, що передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально", воєнно-лікарська комісія (ВЛК) ухвалює рішення "придатний до військової служби" у більшості випадків під час військового конфлікту. Однак є виняткові статті (2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в), де ВЛК може приймати інше рішення.

Надзвичайно важливо мати на увазі, що, якщо ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК, у вас є право оскаржити це рішення на рівні вищої комісії або через судовий порядок. Оскарження слід здійснювати шляхом подання позову або скарги (до ВЛК вищого рівня), включаючи докладну довідку від ВЛК та інші медичні документи, якщо вони є. Важливо зазначити, що цей процес оскарження не призупиняє дію рішення ВЛК.

Де не можуть служити "обмежено придатні" особи

Відповідно до наказу Міноборони № 402 обмежено придатні не можуть нести службу в таких військових підрозділах:

десантні війська;

плавсклад флоту;

морська піхота;

спецспоруди.

Де можуть служити "обмежено придатні" особи

Однак “обмежено придатні” особи мають можливість служити у таких підрозділах:

частини або підрозділи забезпечення;

військкомати (ТЦК та СП);

установи, організації, навчальні заклади.

Ступінь придатності до військової служби можна дізнатися з додатка № 1 до наказу Міноборони № 402, де наведено перелік діагнозів, що визначають ступінь придатності до служби. Також рекомендується звернутися до додатка № 2, де пояснюється застосування цього документу.

Зазначимо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. А тому військовозобов'язаним українцям слід бути готовими до того, що й осінь буде періодом призову на військову службу. Також слід враховувати, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. Розповідаємо, до яких змін слід готуватися з 1 вересня, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку, а хто — повістку.