Статус "ограниченная пригодность" могут призвать на службу

Призыв на военную службу в Украине. Фото: google

Статус "ограниченная пригодность" не является основанием для автоматической отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. Однако у него есть свои нюансы.

В Одесском ТЦК рассказали, где могут и не могут служить лица со статусом "ограниченная пригодность".

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"Пригоден к военной службе"

При определенных условиях, согласно законодательству, под статьей, предусматривающей формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально", военно-врачебная комиссия (ВЛК) принимает решение "пригодный к военной службе" в большинстве случаев во время военного конфликта. Однако есть исключением статьи (2-й, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в), где ВЛК может принимать другое решение.

Очень важно иметь в виду, что если вы не соглашаетесь с заключением ВЛК, у вас есть право обжаловать это решение на уровне высшей комиссии или через судебный порядок. Обжалование следует производить путем подачи иска или жалобы (в ВЛК высшего уровня), включая подробную справку от ВЛК и другие медицинские документы, если они есть. Важно отметить, что процесс обжалования не приостанавливает действие решения ВЛК.

Где не могут служить "ограниченно пригодные" лица

Согласно приказу Минобороны № 402 ограниченно пригодные не могут нести службу в следующих военных подразделениях:

десантные войска;

плавсостав флота;

морская пехота;

спецсооружения.

Где могут служить "ограниченно пригодные" лица

Однако "ограниченно пригодные" лица имеют возможность служить в следующих подразделениях:

части или подразделения обеспечения;

военкоматы (ТЦК и СП);

учреждения, организации, учебные заведения.

Степень годности к военной службе можно узнать из приложения №1 к приказу Минобороны №402, где приведен перечень диагнозов, определяющих степень годности к службе. Также рекомендуется обратиться к приложению №2, где объясняется применение этого документа.

Отметим, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Поэтому военнообязанным украинцам следует быть готовыми к тому, что и осень будет периодом призыва на военную службу. Также следует учитывать, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября, кто из военнообязанных мужчин может получить отсрочку, а кто повестку.