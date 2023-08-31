Вручение повесток в Одессе

Украинские защитники. Фото: Силы обороны юга Украины

Военнообязанные мужчины могут получить повестку в любом общественном месте. Даже если отдыхают на пляже или же проезжают передвижной блокпост.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала адвокат, директор восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

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Передвижные блокпосты

По ее словам, на сегодняшний день законодательством четко не урегулированы места, где может быть вручена повестка. А поэтому говорить, что действия работников полиции, которые выставляют блокпосты, неправомерны, никто не может.

"Когда доходит дело до того, чтобы выяснить причины этого передвижного блокпоста, то патрульная полиция ссылается на то, что эти меры направлены на установление каких-либо лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений. Пользуясь особым режимом военного положения, мы действительно заметили такие мобильные блокпосты, где во время остановки транспортного средства происходят случаи вручения повесток", — рассказала Вера Ястребова.

Как действовать при вручении повестки

Также она добавила, что перед вручением повестки военнообязанный должен соблюдать определенный алгоритм действий.

"В первую очередь нужно узнать, кем является лицо, которое вручает повестку. Попросить предъявить удостоверение, узнать звание. А также проверить, на имя кого вручается повестка. В ней обязательно должна указываться фамилия, имя и отчество. Кроме того, должна быть подпись должностного лица и печать органа, который выдает ее", — проинформировала адвокат.

Виды повесток

На сегодня действующим законодательством определены 3 вида повесток:

повестка для уточнения анкетных данных для последующей мобилизации личности. То есть фактически она возлагает обязанность гражданина, что он должен прибыть в центр комплектования и там обновить свои данные

повестка на прохождение ВЛК. Если у ТЦК есть уже информация, что это лицо подлежит мобилизации

повестка-направление на военную службу

Повестку могут вручить и на пляже

По словам правозащитницы, учитывая, что пляжи тоже являются общественным местом, то вручить повестку могут и там. В таком случае военнообязанный должен иметь при себе документы и соблюдать четкий алгоритм действий.

"Для того чтобы убедиться, что повестка вручена нужному человеку, то надо сначала установить личность человека. Сейчас на граждан Украины наложена обязанность при себе иметь документы, которые устанавливают личность, даже не в комендантский час. Поэтому могут возникнуть вопросы к человеку, почему у него их нет при себе. Но те категории граждан, у которых есть льготы и они освобождены от мобилизации, они должны, на мой взгляд, действовать на опережение и сообщать в пункты комплектации о том, что они у них есть", — отметила Вера Ястребова.

По ее словам, список мест, где могут вручить повестку, расширен. Но люди, не зная всего, возмущаются, почему им мешают отдыхать или что-то другое. Если есть информация, что человек подпадает под мобилизацию, то ему вручить повестку могут где угодно. А если человек чувствует, что в отношении него приняты неправомерные меры, тогда правозащитница рекомендует обращаться к правозащитникам.