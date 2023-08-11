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Начальник одного з районних ТЦК на Одещині погорів на корупції: подробиці

11 серпня 2023 10:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Начальник одного з районних ТЦК на Одещині погорів на корупції: подробиці
Начальник одного з районних ТЦК на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На начальника одного з районних ТЦК на Одещині складено одразу чотири протоколи про корупцію. За два роки він додатково заробив майже 210 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Підробляв ще на чотирьох роботах

Згідно з встановленими правилами, посадовці можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю лише у певних сферах, таких як викладацька, наукова, творча, медична, суддівська практика, а також інструкторська практика зі спорту.

Однак у цьому випадку виявлено, що начальник ТЦК перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів. Обвинувачений протиправно, отримував заробітну плату. Ці незаконні дії тривали майже два роки, і загальний обсяг додаткового доходу становив близько 210 тисяч гривень.

Яке покарання чекає на начальника ТЦК

Згідно з ч. 1 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачена адміністративна відповідальність. У цьому випадку, порушник може очікувати штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень, а також конфіскацію отриманого ним незаконного доходу.

Скандали в одеських ТЦК та СП

Нагадаємо, в мережі почала поширюватись скандальна інформація про Єгора Смирнова, депутата та військового командира. За інформацією, він під час повномасштабно вторгнення став доларовим мільйонером. 

Також ми писали, що 24 липня команда оперативників Державного бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.

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