Суд обрав запобіжний захід одеському військкому Борисову

Колишній керівник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов. Фото: АрміяInform

Колишньому одеському військкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід. Його взяли під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Яку заставу призначили Борисову

Як зазначається у повідомленні, за клопотанням прокурорів колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Суд також призначив розмір застави, яку Борисов може внести, щоб вийти із СІЗО. Йдеться про суму в 150 млн грн.

Яке покарання загрожує Борисову

Колишнього військкома обвинувачують у таких злочинах:

набуття активів, вартість яких перевищує законні доходи на понад 150 мінімумів доходів громадян (ст. 368-5 КК України);

ухилення від служби під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

умисне ухилення від несення обов'язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

Якщо його визнають винним, Євгену Борисову загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучались інформація зі ЗМІ, а також матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Нагадаємо, 24 липня команда оперативників Державного бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.