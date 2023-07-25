Суд избрал меру пресечения одесскому военкому Борисову

Бывший руководитель Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов. Фото: АрмияInform

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте также:

Какой залог назначили Борисову

Как отмечается в сообщении, по ходатайству прокуроров бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Суд также назначил размер залога, который Борисов может внести, чтобы выйти из СИЗО. Речь идет о сумме в 150 млн. грн.

Какое наказание грозит Борисову

Бывшего военкома обвиняют в следующих преступлениях:

приобретение активов, стоимость которых превышает законные доходы более чем на 150 минимумов доходов граждан (ст. 368-5 УК Украины);

уклонение от службы во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

умышленное уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Если его признают виновным, Евгению Борисову грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Что известно о деле Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования выяснили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет дорогой автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Напомним, 24 июля команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.