​ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова

Затримання Борисова. Фото: ДБР

Команда оперативників Державного бюро розслідувань разом з Офісом Генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Пошуки військкома

Після того, як колишній посадовець отримав підозру щодо збагачення та ухилення від обов'язків, він намагався уникнути слідства. Борисов застосовував різні методи конспірації, включаючи зміну телефонних номерів та автомобілів, а також місцеперебування. Пошуки скандального ексвійськкома тривали два дні. ДБР вдалось його знайти та затримати в Києві.

Борисова знайшли в Києві. Фото: ДБР

Через спроби уникнути відповідальності, слідчі з ДБР збираються подати судовий запит на утримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Борисов "заробив" 188 мільйонів

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу. Окрім цього, для забезпечення об'єктивного розслідування залучались інформація зі ЗМІ, а також матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж, виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Дружина підозрюваного також не залишалася позаду, придбавши офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.

Яке покарання чекає на Борисова

Колишнього військкома обвинувачують у таких злочинах:

набуття активів, вартість яких перевищує законні доходи на понад 150 мінімумів доходів громадян (ст. 368-5 КК України);

ухилення від служби під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

умисне ухилення від несення обов'язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

Якщо його визнають винним, Борисову загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування у справі колишнього одеського військкома. За словами Зеленського, просте звільнення не може стати вичерпним вирішенням ситуації.