Співвласник "Ібіци" позичив одеському ексвійськкому Борисову мільйон доларів

Євген Борисов. Фото: google

На сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготує обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування. Цей висновок становить рекордну суму — 188 мільйонів, що свідчить про серйозні факти незаконного збагачення.

Про це повідомив Голова НАЗК Олександр Новіков під час дискусійної платформи BrainHub у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Читайте також:

"Навіть тільки один об’єкт, куплений в Іспанії на маму цією людиною, вартує 3 млн 700 тис. євро. Це 15 грудня минулого року, коли Україна була щоденно під обстрілами росіян. І таких об’єктів ще кілька. Всі вартістю від півмільйона євро", — наголосив Голова НАЗК.

Борисов брав в борг у підприємців

Олександр Новіков розповів, що згідно з поясненнями, ці кошти мали бути отримані як позики. Загальна сума позик складає 4 мільйони 200 тисяч доларів.

"Ці позики надані різними підприємцями. Один з них — співвласник клубу "Ібіца", наприклад, на 1 млн доларів дав одеському військкому позику. При цьому жодними відомостями з податкової не підтверджується наявність в осіб відповідних коштів. Навіть більше, окремі угоди про позики, надані нам ніби-то на підтвердження наявності коштів, вони взагалі підписані в місті Одеса цими громадянами, які взагалі були відсутні в місті Одеса на час підписання", — пояснив він.

Крім того, Олександр Новіков повідомив, що в процесі розслідування діяльності Одеського підрозділу було виявлено не лише факти незаконного збагачення, але й організацію каналів незаконного виїзду за кордон. Він закликав правоохоронні органи провести оперативне розслідування та конфіскувати активи згідно з вироком суду.

"Сподіваємось, що ДБР, яке займається якраз розслідуванням цих фактів щодо цієї особи, швидко проведе розслідування, направить справу до суду, і всі ці вілли в Іспанії, офісні приміщення, автомобілі будуть конфісковані відповідно до вироку суду", — додав Олександр Новіков.

Нагадаємо, Прокуратура Південного регіону розпочала розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова. Згідно зі зібраними даними, члени родини посадовця придбали значне майно за кордоном, зокрема автомобілі преміумкласу та нерухомість в Іспанії, попри те, що офіційний дохід родини не покриває цих витрат.