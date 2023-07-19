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Совладелец "Ибицы" одолжил одесскому экс-военкому Борисову миллион долларов

19 июля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Совладелец "Ибицы" одолжил одесскому экс-военкому Борисову миллион долларов
Евгений Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На сегодняшний день Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовит обоснованный вывод о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования. Этот вывод составляет рекордную сумму — 188 миллионов, что свидетельствует о серьезных фактах незаконного обогащения.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков во время дискуссионной платформы BrainHub в Медиацентре Украина — Укринформ.

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"Даже только один объект, купленный у Испании на маму этим человеком, стоит 3 млн 700 тыс. евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина была ежедневно под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро", — подчеркнул Глава НАПК.

Борисов брал взаймы у предпринимателей

Александр Новиков рассказал, что согласно объяснениям, эти средства должны быть получены как ссуды. Общая сумма ссуд составляет 4 миллиона 200 тысяч долларов.

"Эти ссуды предоставлены разными предпринимателями. Один из них — совладелец клуба "Ибица", например, на 1 млн долларов дал одесскому военному ссуду. При этом никакими сведениями из налоговой не подтверждается наличие у лиц соответствующих средств. Более того, отдельные соглашения о ссудах, предоставленные нам якобы на подтверждение наличия средств, они вообще подписаны в городе Одесса этими гражданами, которые вообще отсутствовали в городе на время подписания", — объяснил он.

Кроме того, Александр Новиков сообщил, что в процессе расследования деятельности Одесского подразделения были выявлены не только факты незаконного обогащения, но и организация каналов незаконного выезда за границу. Он призвал правоохранительные органы провести оперативное расследование и конфисковать активы согласно приговору суда.

"Надеемся, что ДБР, которое занимается как раз расследованием этих фактов в отношении этого лица, быстро проведет расследование, направит дело в суд, и все эти виллы в Испании, офисные помещения, автомобили будут конфискованы в соответствии с приговором суда", — добавил Александр Новиков.

Напомним, Прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.

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