ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова

Задержание Борисова. Фото: ГБР

Команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом Генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Поиски военкома

После того как бывшее чиновник получил подозрение на обогащение и уклонение от обязанностей, он пытался избежать следствия. Борисов применял различные методы конспирации, включая смену телефонных номеров и автомобилей, а также местонахождение. Поиски скандального экс военкома длились два дня. ГБР удалось его найти и задержать в Киеве.

Борисова обнаружили в Киеве. Фото: ГБР

Из-за попыток избежать ответственности следователи из ГБР собираются подать судебный запрос на содержание подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Борисов "заработал" 188 миллионов

ГБР собрало значительный объем доказательных материалов в ходе досудебного процесса. Кроме этого, для обеспечения объективного расследования привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет ценный автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Жена подозреваемого также не оставалась позади, приобретя офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро.

Какое наказание ждет Борисова

Бывшего военкома обвиняют в следующих преступлениях:

приобретение активов, стоимость которых превышает законные доходы более чем на 150 минимумов доходов граждан (ст. 368-5 УК Украины);

уклонение от службы во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

умышленное уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Если его признают виновным, Борисову грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о расследовании по делу бывшего одесского военкома. По словам Зеленского, простое увольнение не может стать исчерпывающим решением ситуации.