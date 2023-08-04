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"Став мільйонером під час війни": черговий скандал з військкомом на Одещині

4 серпня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Став мільйонером під час війни": черговий скандал з військкомом на Одещині
Єгор Смірнов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещодавно в мережі почала поширюватись скандальна  інформація про Єгора Смирнова, депутата та військового командира. За інформацією він під час повномасштабно вторгнення став доларовим мільйонером. 

На цю новину відреагував Одеський обласний ТЦК та СП

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Збагачення під час війни 

Зазначається що у Єгора Смирнова з’явилось кілька гектарів землі на березі Чорного моря, комерційна нерухомість площею 500 квадратних метрів та велике паркування площею 938 квадратних метрів. 

"Найцікавіше, що в військкоматі постійно проводиться ротація, але за весь час війни корупціонер Смирнов Є.П. та підпорядковані йому особи — депутати Розмериця Віталій Анатолійович та Назаренко Вадим Геннадійович (які проходять службу в роті охорони військкомату) уникають цього процесу та залишаються в місті Южне. Мабуть, вирішують свої корупційні питання та питання "білих" квитків"", — прокоментував ситуацію екснардеп Ігор Мосійчук. 

Допис Ігоря Мосійчука про військкома. Фото: скриншот 
Допис Ігоря Мосійчука про військкома. Фото: скриншот 
Продовження допису Ігоря Мосійчука про військкома. Фото: скриншот
Продовження допису Ігоря Мосійчука про військкома. Фото: скриншот

Реакція ТЦК та СП

Довго чекати на реакцію ТЦК та СП не довелось. У відомстві зазначили, що ДБР вже порушило кримінальне провадження, а самого військкома переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі.

"Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою.Стосовно оприлюдненої інформації ініційовано перевірку правоохоронними органами за компетенцією. Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження", — йдеться в повідомленні. 

Реакція Одеського ТЦК та СП на збагачення військкома. Фото: скриншот
Реакція Одеського ТЦК та СП на збагачення військкома. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня команда оперативників Державного бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.

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