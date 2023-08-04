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"Став миллионером во время войны": очередной скандал с военкомом в Одесской области

4 августа 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Став миллионером во время войны": очередной скандал с военкомом в Одесской области
Егор Смирнов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Недавно в сети начала распространяться скандальная информация о Егоре Смирнове, депутате и военном командире. По информации, он во время полномасштабного вторжения стал долларовым миллионером.

На эту новость отреагировал Одесский областной ТЦК и СП.

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Обогащение во время войны

Отмечается, что у Егора Смирнова появилось несколько гектаров земли на берегу Черного моря, коммерческая недвижимость площадью 500 квадратных метров и большая парковка площадью 938 квадратных метров.

"Самое интересное, что в военкомате постоянно проводится ротация, но за все время войны коррупционер Смирнов Е.П. и подчиненные ему лица — депутаты Размерица Виталий Анатольевич и Назаренко Вадим Геннадиевич (которые проходят службу во рту охраны военкомата) избегают этого процесса и остаются в городе Южное, видимо, решают свои коррупционные вопросы и вопросы "белых" билетов", — прокомментировал ситуацию экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Сообщение Игоря Мосийчука о военном. Фото: скриншот
Сообщение Игоря Мосийчука о военном. Фото: скриншот
Продолжение сообщения Игоря Мосийчука о военном. Фото: скриншот
Продолжение сообщения Игоря Мосийчука о военном. Фото: скриншот

Реакция ТЦК и СП

Долго ждать реакции ТЦК и СП не пришлось. В ведомстве отметили, что ДБР уже возбудило уголовное производство, а сам военный переведен для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже.

"Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой. Относительно обнародованной информации инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции. Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство", — говорится в сообщении.

Реакция Одесского ТЦК и СП на обогащение военкома. Фото: скриншот
Реакция Одесского ТЦК и СП на обогащение военкома. Фото: скриншот

Напомним, 24 июля команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

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