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Начальник одного из районных ТЦК в Одесской области погорел на коррупции: подробности

11 августа 2023 10:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Начальник одного из районных ТЦК в Одесской области погорел на коррупции: подробности
Начальник одного из районных ТЦК в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На начальника одного из районных ТЦК в Одесской области составлено сразу четыре протокола о коррупции. За два года он дополнительно заработал около 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Согласно установленным правилам, должностные лица могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью только в определенных областях, таких как преподавательская, научная, творческая, медицинская, судейская практика, а также инструкторская практика по спорту.

Однако в этом случае было обнаружено, что начальник ТЦК находился на руководящих должностях четырех жилищно-сервисных центров. Обвиняемый противоправно, получал заработную плату. Эти незаконные действия продолжались почти два года, и общий объем дополнительного дохода составил около 210 тысяч гривен.

Какое наказание ждет начальник ТЦК

Согласно ч. 1 ст. 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности предусмотрена административная ответственность. В этом случае нарушитель может ожидать штраф в размере от 5100 до 8500 гривен, а также конфискацию полученного им незаконного дохода.

Скандалы в одесских ТЦК и СП

Напомним, в сети начала распространяться скандальная информация о Егоре Смирнове, депутате и военном командире. По информации, он во время полномасштабного вторжения стал долларовым миллионером.

Также писали, что 24 июля команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

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