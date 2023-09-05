Примусова мобілізація в Одесі

Тренувальні навчання. Фото:Сили оборони півдня України

Одеса неодноразово потрапляла до гучних скандалів, коли військовозобов'язаних забирали на призовний пункт прямо дорогою на роботу. При цьому відбирали мобільні телефони та не дозволяли повідомляти про своє місцеперебування рідним та близьким. Такі дії працівників ТЦК можна оскаржити у суді.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала адвокат, директор східної правозахисної групи Віра Ястребова.

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Кримінальне правопорушення

За її словами, такі дії є неправомірними та підпадають під ст. 208 КПК України, що передбачає вчинення кримінального правопорушення. Адже підстави для затримання визначені чинним законодавством. Стаття 208 КПК України регулює, як в такому випадку затримується особа. Якщо людину затримують і незаконно тримають: не дають можливості зателефонувати — це точно порушення.

"Повістка — це про те, що у вас є обов’язок прибути у певне місце для визначених процедур. А затримувати тут і зараз — такого права не мають. І це підпадає під ознаки вчинення кримінального правопорушення. Але враховуючи той факт, що людина перебуває в ізоляції, її ось так затримали, а вона не знає своїх прав та що їй робити, тому й виникають такі зловживання. Сьогодні вже є практика і відповідно реагують захисники, адвокати, родичі не залишають це питання без розгляду. І потім вже аналізують чи мали підстави представники ТЦК затримувати людину та які наслідки несе таке затримання", — розказала Віра Ястребова.

Як діяти у разі незаконного затримання

Правозахисниця рекомендує у таких випадках перш за все, за можливості, скористатися мобільним телефоном та додзвонитися до людини, якій ви довіряєте. Чітко вказати, де особа знаходиться, чому опинилася там, за яких обставин.

"Також треба вказати, хто є особи, які начебто вчиняють неправомірні дії та просити про захист та вживати заходів. Адвокат має шукати людину, повідомляти про її незаконне позбавлення волі, а далі розбиратися. Не треба ситуацію доводити до конфлікту, краще спокійно все вирішити. І всі моменти фіксувати, адже таких повноважень, щоб відбирати у людини телефон та документи — нема. Зробити дзвінок правозахиснику військовозобов’язаний має право", — зазначила Віра Ястребова.

Чи можна фільмувати вручення повістки

Питання фільмування законності вручення повістки, за словами правозахисниці, має дві сторони. А тому перед тим, як це робити варто звернути увагу на деякі моменти. Якщо мова йде про те, що ми знімаємо заборонений об’єкт, наприклад блок-пост, то таку то, звичайно, цього не можна робити. Якщо ми говоримо про вручення повістки уповноваженою особою, то тут можна. Але треба розуміти для чого це.

"Людина у будь-якому випадку, повинна знати алгоритм, як діяти у випадку вручення повістки. Нічого протизаконного в цьому нема, але якщо відбуваються якість незаконні дії — затримання, то це треба фіксувати. Але, що стосується військовослужбовців, то тут особа повинна розуміти той баланс, який допоможе захистити її права та не розголосити дані про військовослужбовця. Тому однозначно і загалом відповісти на це питання сьогодні не можливо. Я б починала із телефонного дзвінка правозахиснику, бо якщо фіксація проходить в скандальному моменті, то незабаром телефон може опинитися у службових осіб. І тоді вже доведеться розбиратися на скільки він був правомірно вилучений у людини", — розказала Віра Ястребова.

Випадки незаконних дій представників ТЦК

З власного досвіду правозахисниця розказала, що навесні цього року фіксувалися випадки, коли чоловіка було затримано на авто, незаконно позбавлено волі й всі ці факти вдалося підтвердити документально. Після цього було порушено кримінальне провадження щодо посадових осіб, які вчиняли злочин.

"У військовозобов’язаного була змога і бажання йти та захищати Україну. Його обурило те, що відбулася дискредитація процедури мобілізації. Все це повинне бути зрозумілим, прозорим. Представники ТЦК повинні займатися тим, щоб роз’яснювати людям чому це важливо і чим пов’язані їх дії. Це не може бути покарання для військовозобов’язаних. Сьогодні ми бачимо, як суспільство обурює незаконні дії представників ТЦК. Ці питання мобілізації чітко прописані в законі і їх треба дотримуватися", — резюмувала Віра Ястребова.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістку у будь-якому громадському місці. Навіть, якщо відпочивають на пляжі або ж проїжджають пересувний блок-пост.