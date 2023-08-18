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Проблеми мобілізації на Одещині: виїзд за кордон посилять

18 серпня 2023 06:50
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Беженар Тетяна
журналіст
Проблеми мобілізації на Одещині
Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI REUTERS
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З початку війни Одещина неодноразово потрапляла до скандалів, пов’язаних з мобілізаційними процесами, а також корупцією в місцевих територіальних центрах комплектації. Чи не щодня з'являється інформація про чергові затримання військовозобов'язаних під час спроб перетнути кордон України.

Хто та за яких умов сьогодні може виїхати за кордон, а також яка кількість військовозобов’язаних на Одещині скористалися системою "Шлях", журналістам Новини.LIVE ексклюзивно розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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Виїзд за кордон

Сьогодні постанова Кабміну регулює питання перетину кордону особами, що підпадають під мобілізацію. Там чітко прописано, хто саме може виїздити за кордон. Це інваліди 1-2 групи, опікуни, батьки, у яких є троє і більше дітей. Також водії автомашин та волонтери, які виїздять за гуманітарною допомогою. Найчастіше це волонтерська допомога для військових і вони проходять по системі "Шлях".

Дмитро Радулов. Фото: Новини.LIVE

"Якщо взяти минулий рік, то через цю систему загалом по Одеській області у нас пройшло  більш як 640 осіб. Наразі із початку року зафіксовано більш як 100 осіб, які скористалися цією програмою", — зазначає заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

Також він додав, що консультації щодо бронювання військовозобов’язаних можна отримати в Одеській ОВА у відповідному департаменті. Так, якщо це соціальний напрямок, то тоді треба звернутися до Департаменту соціального захисту, якщо це морегосподарський комплекс, то це до Департаменту транспорту, якщо це економіка, то можна звертатися до Департаменту економічного розвитку. Всі контакти є на сайті Одеської обласної військової адміністрації.

На кордоні планують посилити перевірку

Тим часом в Державній прикордонній службі зазначили, що в Україні хочуть посилити контроль за виїздом чоловіків за кордон. Для цього планується розпочати обмін між базами даних прикордонників та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних, щоб на кордоні можна було перевірити справжність документа, на підставі якого чоловік хоче виїхати за кордон.

"Раніше це відбувалося у телефонному режимі. ДПСУ та Міноборони вже працюють над розробкою програмного забезпечення та критеріями допуску представників військкоматів до бази даних ДПСУ та навпаки", — повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Чоловіки продовжують втікати з України

За інформацією ДПСУ, 13 600 осіб було спіймано при спробі перетнути кордон за межами КПП, ще 6 100 осіб було заарештовано за використання підроблених документів на кордоні. Кількість усіх затриманих на кордоні чоловіків еквівалентна п'яти бригадам ЗСУ. А кількість тих, хто зміг успішно виїхати, взагалі невідома.

Вплив мобілізації на економіку

Нещодавно Європейська Бізнес Асоціація представила результати дослідження, в яких регіонах країни спостерігається найгірша економічна ситуація, на яку впливають мобілізація, бронювання та відтік робочої сили за кордон. У порівнянні з 2022 роком оцінки ведення бізнесу в усіх областях дещо покращились, однак продовжують залишатися у негативному вимірі. Одеса посідає друге місце в цьому рейтингу. Серед топ проблем регіону підприємці відзначили відтік робочої сили за кордон, труднощі з логістикою, корупцію, непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу. У 76% компаній в лавах ЗСУ служать до 20% від військовозобов’язаних працівників компаній, водночас у 18% немає мобілізованих працівників.

Нагадаємо, днями прикордонники Ізмаїльського загону разом з поліцією зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В машині перебували двоє громадян Молдови, які запевняли, що крім них в автомобілі нікого немає, втім, правоохоронці знайшли схованку в авто.

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