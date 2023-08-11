На Одещині викрили схему перевезення чоловіків через кордон: де ховали ухилянтів

Правоохоронці затримали організаторів схеми та ухилянтів. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Прикордонники Ізмаїльського загону разом з поліцією зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В машині перебували двоє громадян Молдови, які твердили, що крім них в автомобілі нікого немає, втім, правоохоронці знайшли сховану в авто.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Де ховались ухилянти

Під час більш ретельної перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили схованку під пасажирським сидінням. Саме там приховувались два громадяни України.

Під час допиту мандрівники" розповіли, що через обмеження виїзду за кордон вони вирішили скористатися послугами іноземців для нелегального перетину кордон.

Скільки коштував "квиток" в Молдову

Українці контактували з іноземцями через закритий телеграм-канал, де узгоджували деталі маршруту до Республіки Молдова. Ціна за таку незаконну "подорож" становила 4500 доларів США для кожного учасника.

Затримання ухилянтів. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Яке покарання чекає на організаторів схеми

Іноземцям оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, і можлива конфіскація майна.

Судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваних.

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.