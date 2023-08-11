В Одесской области разоблачили схему перевозки мужчин через границу: где прятали уклонистов
Пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли спрятанную в авто.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
Где прятались уклонисты
Во время более тщательной проверки транспортного средства пограничники обнаружили тайник под пассажирским сиденьем. Именно там скрывались два гражданина Украины.
В ходе допроса путешественники рассказали, что из-за ограничения выезда за границу они решили воспользоваться услугами иностранцев для нелегального пересечения границы.
Сколько стоил "билет" в Молдову
Украинцы контактировали с иностранцами через закрытый телеграмм-канал, где согласовывали детали маршрута в Молдову. Цена за такое незаконное "путешествие" составляла 4500 долларов США для каждого участника.
Какое наказание ждет организаторов схемы
Иностранцам объявили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, и возможна конфискация имущества.
Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемых.
Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов.
Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.