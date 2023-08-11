Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области разоблачили схему перевозки мужчин через границу: где прятали уклонистов arrow

В Одесской области разоблачили схему перевозки мужчин через границу: где прятали уклонистов

11 августа 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области разоблачили схему перевозки мужчин через границу: где прятали уклонистов
Правоохранители задержали организаторов схемы и уклонявшихся. Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли спрятанную в авто.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Читайте также:

Где прятались уклонисты

Во время более тщательной проверки транспортного средства пограничники обнаружили тайник под пассажирским сиденьем. Именно там скрывались два гражданина Украины.

В ходе допроса путешественники рассказали, что из-за ограничения выезда за границу они решили воспользоваться услугами иностранцев для нелегального пересечения границы.

Сколько стоил "билет" в Молдову

Украинцы контактировали с иностранцами через закрытый телеграмм-канал, где согласовывали детали маршрута в Молдову. Цена за такое незаконное "путешествие" составляла 4500 долларов США для каждого участника.

Задержание уклоняющихся. Фото: Измаильский пограничный отряд
Задержание уклонистов. Фото: Измаильский пограничный отряд

Какое наказание ждет организаторов схемы

Иностранцам объявили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, и возможна конфискация имущества.

Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемых.

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз