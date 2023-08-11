В Одесской области разоблачили схему перевозки мужчин через границу: где прятали уклонистов

Правоохранители задержали организаторов схемы и уклонявшихся. Фото: Измаильский пограничный отряд

Пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли спрятанную в авто.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Где прятались уклонисты

Во время более тщательной проверки транспортного средства пограничники обнаружили тайник под пассажирским сиденьем. Именно там скрывались два гражданина Украины.

В ходе допроса путешественники рассказали, что из-за ограничения выезда за границу они решили воспользоваться услугами иностранцев для нелегального пересечения границы.

Сколько стоил "билет" в Молдову

Украинцы контактировали с иностранцами через закрытый телеграмм-канал, где согласовывали детали маршрута в Молдову. Цена за такое незаконное "путешествие" составляла 4500 долларов США для каждого участника.

Задержание уклонистов. Фото: Измаильский пограничный отряд

Какое наказание ждет организаторов схемы

Иностранцам объявили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, и возможна конфискация имущества.

Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемых.

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.