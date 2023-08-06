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На Одещині затримали зловмисника, який допомагав призовникам перетнути кордон

6 серпня 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області затримали правопорушника
Поліція затримала підозрюваного. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон. Правопорушник за свої послуги вимагав з ухилянтів по 8 500 тисяч доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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За інформацією правоохоронців, свій "бізнес" чоловік розпочав майже від початку російсько-української війни.

Деталі схеми

Фігурант пропонував вплинути на службових осіб центру комплектування для прийняття рішення щодо зняття чоловіка призовного віку з військового обліку за станом здоров’я та виготовлення документів, що дозволяють безперешкодний перетин державного кордону України. Зловмисника затримали під час отримання чергової "нагороди" за документи. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом), ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років. Питання про обрання запобіжного заходу вирішується. Слідство триває.

Нагадаємо, що Святошинська окружна прокуратура викрила 35-річного мешканця столиці в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України. Таке "задоволення" обходилося ухилянтам за 3 800 доларів США.

 

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