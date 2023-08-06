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На Одесчине задержан злоумышленник, который помогал призывникам пересечь границу

6 августа 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержан правонарушитель
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан злоумышленник, который помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу. Правонарушитель за свои услуги требовал с уклонистов по 8 500 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Детали схемы

Фигурант предлагал повлиять на должностных лиц центра комплектования для принятия решения о снятии мужчины призывного возраста с военного учета по состоянию здоровья и изготовлению документов, разрешающих беспрепятственное пересечение государственной границы Украины. Злоумышленник был задержан во время получения очередной "награды" за документы.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием), ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Ему грозит лишение свободы до 9 лет. Вопрос об избрании меры пресечения решается. Следствие продолжается.

Напомним, что Святошинская окружная прокуратура разоблачила 35-летнего жителя столицы в организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины. Такое "удовольствие" обходилось уклоняющимся за 3 800 долларов США.

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