В Одесі розкрили схему вивезення чоловіків за кордон: деталі

Затримання організатора схеми. Фото: ГУНП в одеській області

Житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3500 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в одеській області.

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У рамках розслідування було виявлено, що 27-річний одесит підшукав охочих перетнути кордон України та організував їх трансфер. Організатор залучив двох жінок до своєї злочинної діяльності, які забезпечували перетин кордону через Республіку Молдова. Дві спільниці допомагали відвозити "ухилянтів" до прикордонного пункту пропуску "Маяки — Паланка — Удобне" на маршруті Одеса — Рені, де висаджували їх з автомобіля і вказували напрямок подальшого руху.

Обшуки в організаторів схеми

Під час обшуків у місцях проживання і транспортних засобах фігурантів справи правоохоронці вилучили різноманітні речі, в тому числі мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що є предметами дослідження. Також виявлено пакетики з кристалічною речовиною, які направлено на експертизу.

В Одесі перекрили схему вивезення чоловіків в Молодову. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на зловмисників

Правоохоронці повідомили чоловіку та жінкам про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню. За такі дії кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині викрили групу осіб, які спеціалізувалися на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього ухилянтам підробляли документи.