В Одессе раскрыли схему вывоза мужчин за границу: детали

Задержание организатора схемы. Фото: ГУНП в одесской области

Житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов.

Об этом сообщает ГУНП в одесской области.

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В рамках расследования было обнаружено, что 27-летний одессит подыскал желающих пересечь границу Украины и организовал их трансфер. Организатор привлек двух женщин к своей преступной деятельности, обеспечивавших пересечение границы через Республику Молдова. Две сообщницы помогали отвозить "уклонистов" в пограничный пункт пропуска "Маяки — Паланка — Удобное" на маршруте Одесса — Рени, где высаживали их из автомобиля и указывали направление дальнейшего движения.

Обыски у организаторов схемы

Во время обысков в местах проживания и транспортных средствах фигурантов дела правоохранители изъяли различные вещи, включая мобильные телефоны и компьютерную технику, являющиеся предметами исследования. Также обнаружены пакетики с кристаллическим веществом, которые направлены на экспертизу.

В Одессе перекрыли схему вывоза мужчин в Молодово. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет злоумышленников

Правоохранители сообщили мужчине и женщинам о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, организации незаконной переправки, руководстве такими действиями и содействии их совершению. За такие действия уголовный кодекс предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области разоблачили группу лиц, специализировавшихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Для этого уклоняющимся подделывали документы.