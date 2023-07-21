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На Одещині затримали трьох ухилянтів та їх переправника за кордон

21 липня 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині затримали трьох ухилянтів та їх переправника за кордон
Затримання чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині прикордонники затримали трьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути державний кордон. Крім того, вдалось викрити організатора каналу перевезення ухилянтів за межі України.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Схема перетину кордону

За інформацією від прикордонників Подільського загону та представників Управління Міграційної поліції, спільно було затримано трьох громадян України та громадянина Молдови, які спробували виїхати з країни незаконно, використовуючи гужовий транспорт. Чоловіки призовного віку з Харківської області встановили контакт через інтернет з місцевим жителем прикордоння, який за обіцянку винагороди в 4 500 доларів США за кожного готовий був надати допомогу у незаконному перетині кордону з Молдовою.

Завдяки оперативним діям, ухилянтів та їхнього переправника затримали на місці, коли вони прибули до зазначеного району, що межує з молдовським кордоном. Гужовий транспорт та тварин повернули цивільній дружині затриманого громадянина Молдови.

Яке покарання чекає на втікачів

На кожного з порушників складено протоколи за статтею 204-1 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та відповідну інформацію передано представникам Національної поліції. Організатор незаконного переміщення осіб через державний кордон також затриманий та взятий під варту, відтак очікується повідомлення про підозру.

Більше про невдалі схеми вивезення чоловіків за кордон

Правоохоронці на Одещині викрили групу осіб, які спеціалізувалися на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього ухилянтам підробляли документи.

Нагадаємо, правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, в яку входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

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