В Одесской области задержаны трое уклонистов и их переправщик за границу

Задержание мужчин на границе. Фото: ГНСУ

В Одесской области пограничники задержали троих мужчин, которые незаконно пытались пересечь государственную границу. Кроме того, удалось разоблачить организатора канала перевозки уклонистов за пределы Украины.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Схема пересечения границы

По информации от пограничников Подольского отряда и представителей Управления Миграционной полиции, совместно были задержаны трое граждан Украины и гражданин Молдовы, которые попытались выехать из страны незаконно, используя гужевой транспорт.

Мужчины призывного возраста из Харьковской области установили контакт через интернет с местным жителем приграничья, который за обещание вознаграждения в 4 500 долларов США за каждого готов был оказать помощь в незаконном пересечении границы с Молдовой.

Благодаря оперативным действиям, уклонистов и их переправщика задержали на месте, когда они прибыли в указанный район, граничащий с молдавской границей. Гужевой транспорт и животных вернули гражданской жене задержанного гражданина Молдовы.

Какое наказание ждет беглецов

На каждого нарушителя составлены протоколы по статье 204-1 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и соответствующая информация передана представителям Национальной полиции. Организатор незаконного перемещения лиц через государственную границу также задержан и взят под стражу и ожидается сообщение о подозрении.

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Правоохранители в Одесской области разоблачили группу лиц, специализировавшихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Для этого уклонистам подделывали документы.

Напомним, правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.