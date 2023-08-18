Проблемы мобилизации в Одесской области

Украинские военнослужащие на учениях. Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI REUTERS

С начала войны Одесчина неоднократно попадала в скандалы, связанные с мобилизационными процессами, а также коррупцией в местных территориальных центрах комплектации. Ежедневно появляется информация об очередных задержаниях военнообязанных при попытках пересечь границу Украины.

Кто и при каких условиях сегодня может выехать за границу, а также какое количество военнообязанных в Одесской области воспользовались системой "Шлях", журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал заместитель председателя Одесской ОВ Дмитрий Радулов.

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Выезд за границу

Сегодня постановление Кабмина регулирует вопрос пересечения границы лицами, подпадающими под мобилизацию. Там четко прописано, кто может выезжать за границу. Это инвалиды 1-2 группы, опекуны, родители, у которых трое и более детей. Также водители автомашин и волонтеры, которые выезжают за гуманитарной помощью. Чаще это волонтерская помощь для военных и они проходят по системе "Шлях".

Дмитрий Радулов. Фото: Новини.LIVE

"Если взять прошлый год, то через эту систему в общей сложности по Одесской области у нас прошло более 640 человек. Сейчас с начала года зафиксировано более 100 человек, которые воспользовались этой программой", — отмечает заместитель председателя Одесской ОВ Дмитрий Радулов.

Также он добавил, что консультации по бронированию военнообязанных можно получить в Одесской ОВА в соответствующем департаменте. Так, если это социальное направление, тогда нужно обратиться в Департамент социальной защиты, если это морехозяйственный комплекс, то это в Департамент транспорта, если это экономика, то можно обращаться в Департамент экономического развития. Все контакты есть на сайте Одесской областной военной администрации.

На границе планируется ужесточить проверку

Между тем, в Государственной пограничной службе отметили, что в Украине хотят усилить контроль за выездом мужчин за границу. Для этого планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет уехать за границу.

"Раньше это происходило в телефонном режиме. ГПСУ и Минобороны уже работают над разработкой программного обеспечения и критериями допуска представителей военкоматов в базу данных ГПСУ и наоборот", — сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Мужчины продолжают бежать из Украины

По информации ГПСУ, 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 человек были арестованы за использование поддельных документов на границе. Количество всех задержанных на границе мужчин эквивалентно пяти бригадам ВСУ. А количество тех, кто смог успешно уехать, вообще неизвестно.

Влияние мобилизации на экономику

Недавно Европейская Бизнес Ассоциация представила результаты исследования, в каких регионах страны наблюдается самая плохая экономическая ситуация, на которую влияют мобилизация, бронирование и отток рабочей силы за границу. По сравнению с 2022 годом, оценки ведения бизнеса во всех областях несколько улучшились, однако продолжают оставаться в негативном измерении. Одесса занимает второе место в рейтинге. Среди топ проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупцию, непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса. В 76% компаний в рядах ВСУ служат до 20% от военнообязанных работников компаний, в то же время у 18% нет мобилизованных работников.

Напомним, на днях пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли тайник в авто.