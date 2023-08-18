Проблемы мобилизации в Одесской области: выезд за границу усилят
С начала войны Одесчина неоднократно попадала в скандалы, связанные с мобилизационными процессами, а также коррупцией в местных территориальных центрах комплектации. Ежедневно появляется информация об очередных задержаниях военнообязанных при попытках пересечь границу Украины.
Кто и при каких условиях сегодня может выехать за границу, а также какое количество военнообязанных в Одесской области воспользовались системой "Шлях", журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал заместитель председателя Одесской ОВ Дмитрий Радулов.
Выезд за границу
Сегодня постановление Кабмина регулирует вопрос пересечения границы лицами, подпадающими под мобилизацию. Там четко прописано, кто может выезжать за границу. Это инвалиды 1-2 группы, опекуны, родители, у которых трое и более детей. Также водители автомашин и волонтеры, которые выезжают за гуманитарной помощью. Чаще это волонтерская помощь для военных и они проходят по системе "Шлях".
"Если взять прошлый год, то через эту систему в общей сложности по Одесской области у нас прошло более 640 человек. Сейчас с начала года зафиксировано более 100 человек, которые воспользовались этой программой", — отмечает заместитель председателя Одесской ОВ Дмитрий Радулов.
Также он добавил, что консультации по бронированию военнообязанных можно получить в Одесской ОВА в соответствующем департаменте. Так, если это социальное направление, тогда нужно обратиться в Департамент социальной защиты, если это морехозяйственный комплекс, то это в Департамент транспорта, если это экономика, то можно обращаться в Департамент экономического развития. Все контакты есть на сайте Одесской областной военной администрации.
На границе планируется ужесточить проверку
Между тем, в Государственной пограничной службе отметили, что в Украине хотят усилить контроль за выездом мужчин за границу. Для этого планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет уехать за границу.
"Раньше это происходило в телефонном режиме. ГПСУ и Минобороны уже работают над разработкой программного обеспечения и критериями допуска представителей военкоматов в базу данных ГПСУ и наоборот", — сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Мужчины продолжают бежать из Украины
По информации ГПСУ, 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 человек были арестованы за использование поддельных документов на границе. Количество всех задержанных на границе мужчин эквивалентно пяти бригадам ВСУ. А количество тех, кто смог успешно уехать, вообще неизвестно.
Влияние мобилизации на экономику
Недавно Европейская Бизнес Ассоциация представила результаты исследования, в каких регионах страны наблюдается самая плохая экономическая ситуация, на которую влияют мобилизация, бронирование и отток рабочей силы за границу. По сравнению с 2022 годом, оценки ведения бизнеса во всех областях несколько улучшились, однако продолжают оставаться в негативном измерении. Одесса занимает второе место в рейтинге. Среди топ проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупцию, непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса. В 76% компаний в рядах ВСУ служат до 20% от военнообязанных работников компаний, в то же время у 18% нет мобилизованных работников.
Напомним, на днях пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли тайник в авто.