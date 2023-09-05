Принудительная мобилизация в Одессе

Тренировочные учения. Фото:Силы обороны юга Украины

Одесса неоднократно попадала в громкие скандалы, когда военнообязанных забирали на призывной пункт прямо по дороге на работу. При этом отбирали мобильные телефоны и не разрешали сообщать о своем местонахождении родным и близким. Такие действия работников ТЦК могут быть обжалованы в суде.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала адвокат, директор восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

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Уголовное правонарушение

По ее словам, такие действия неправомерны и подпадают под ст. 208 УПК, которая предусматривает совершение уголовного правонарушения. Ведь основания для задержания определены действующим законодательством. Статья 208 УПК регулирует, как в таком случае задерживается мужчина. Если человека задерживают и незаконно держат: не дают возможности позвонить по телефону — это точно нарушение.

"Повестка — это о том, что у вас есть обязанность прибыть в определенное место для определенных процедур. А задерживать здесь и сейчас — такого права не имеют. И это подпадает под признаки совершения уголовного правонарушения. Но учитывая тот факт, что человек находится в изоляции, его вот так задержали, а он не знает своих прав и что ему делать, потому и возникают такие злоупотребления. Сегодня уже есть практика и соответственно реагируют защитники, адвокаты, родственники не оставляют этот вопрос без рассмотрения", — рассказала Вера Ястребова.

Как действовать в случае незаконного задержания

Правозащитница рекомендует в таких случаях прежде всего по возможности воспользоваться мобильным телефоном и дозвониться до человека, которому вы доверяете. Четко указать, где мужчина находится, почему оказался там, при каких обстоятельствах.

"Также нужно указать, кто есть лица, которые якобы совершают неправомерные действия и просят о защите. Адвокат должен искать человека, сообщать о его незаконном лишении свободы, а дальше разбираться. Не надо ситуацию доводить до конфликта, лучше спокойно все решить. И все моменты фиксировать, ведь таких полномочий, чтобы отбирать у человека телефон и документы — нет. Позвонить правозащитнику военнообязанный имеет право", — отметила Вера Ястребова.

Можно ли снимать вручение повестки

Вопрос съемки законности вручения повестки, по словам правозащитницы, имеет две стороны. А потому перед тем, как это делать, стоит обратить внимание на некоторые моменты. Если речь идет о том, что мы снимаем запрещенный объект, например блокпост, то этого нельзя делать. Если мы говорим о вручении повестки уполномоченным лицом, то здесь можно. Но нужно понимать для чего это.

"Человек в любом случае должен знать алгоритм, как действовать в случае вручения повестки. Ничего противозаконного в этом нет, но если происходят незаконные действия — задержание, то это нужно фиксировать. Но, что касается военнослужащих, то здесь человек должно понимать тот баланс, который поможет защитить его права и не разглашать данные о военнослужащем, поэтому однозначно и в целом ответить на этот вопрос сегодня невозможно", — рассказала Вера Ястребова.

Случаи незаконных действий представителей ТЦК

По собственному опыту правозащитница рассказала, что весной этого года фиксировались случаи, когда мужчина был задержан на авто, незаконно лишен свободы и все эти факты удалось подтвердить документально. После этого было возбуждено уголовное производство в отношении должностных лиц, совершавших преступление.

"У военнообязанного была возможность и желание идти и защищать Украину. Его возмутило то, что произошла дискредитация процедуры мобилизации. Все это должно быть понятным, прозрачным. Представители ТЦК должны заниматься тем, чтобы разъяснять людям, почему это важно. Это не может быть наказание для военнообязанных. Сегодня мы видим, как общество возмущает незаконные действия представителей ТЦК. Эти вопросы мобилизации четко прописаны в законе и их нужно соблюдать", — резюмировала Вера Ястребова.

Напомним, военнообязанные мужчины могут получить повестку в любом общественном месте. Даже если отдыхают на пляже или же проезжают передвижной блокпост.