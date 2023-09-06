Мобилизация в Одессе

Вручение повестки. Фото: google

Прежде чем вручить повестку лицу, подпадающему под мобилизацию, работники ТЦК должны придерживаться определенного алгоритма. В случае вручения документа лицу, не указанному в нем, ответственность для военнообязанного не наступает.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала адвокат, директор восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

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Как должны поступать представители ТЦК

По ее словам, прежде чем вручить повестку, представители ТЦК обязаны соблюдать алгоритм и предъявить определенные документы.

"Представители ТЦК во время вручения повестки должны предъявить свое удостоверение, четко назвать звание, фамилию, имя, отчество, содержание вручаемой повестки, идентифицировать лицо, кому вручают повестку. Также убедиться, что данные, которые там указаны, соответствуют действительности. Потому что, если они не сходятся, тогда возникают вопросы у человека, которому вручили повестку: какие последствия его ожидают в случае неприбытия в ТЦК", — отметила Вера Ястребова.

Правила вручения повестки

Правозащитница отмечает, что повестка, врученная родственникам или просто прикрепленная к двери квартиры или дома, не имеет правомерной силы. А все потому, что ее не получило лицо, которому она назначается.

"Что касается такого алгоритма действий, то он может быть. Но для военнообязанного такое вручение считается ничтожным. То есть таким, который не несет последствий. Потому что мы понимаем, что по объективным причинам оно могло не дойти до адресата", — резюмировала Вера Ястребова.

Напомним, Одесса неоднократно попадала в громкие скандалы, когда военнообязанных забирали на призывной пункт прямо по дороге на работу. При этом отбирали мобильные телефоны и не разрешали сообщать о своем местонахождении родным и близким. Такие действия работников ТЦК могут быть обжалованы в суде. Подробности читайте в нашем материале.