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Був не придатний, а тепер мобілізований: хто з одеситів може відправитися на фронт

12 вересня 2023 19:50
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Беженар Тетяна
журналіст
Кого з одеситів можуть відправити на фронт
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Оперативне командування "Південь"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби.

Про це журналістам Новини. LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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Хто може бути мобілізований

За словами Дмитра Радулова, згідно з останніми змінами внесеними до  закону, на військову службу можуть призвати українців, які мають декотрі захворювання.

У такому випадку мова йде про:

  • клінічно вилікуваний туберкульоз
  • вірусні гепатити всіх форм з незначним порушенням функцій
  • безсимптомний ВІЛ
  • повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (зокрема, анемію, порушення згортання крові, пурпуру, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки)
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій (хвороби щитоподібної залози крім новоутворень, цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз)
  • легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки (деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку)
  • невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткострокових прояв (нав’язливі стани, неврастенію, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезію)
  • повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатію)
  • епізодичні та пароксизмальні розлади, окрім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Військово-лікарська комісія

Придатність українців з наведеними у списку хворобами визначатиме військово-лікарська комісія (ВЛК).

Дмитро Радулов про мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

"Якщо у людини є відповідні ознаки, тоді вона може бути визнана придатною до військової служби. Це визначається ВЛК, а далі за її висновками визначається рід військ, куди направляється мобілізований. Втім там є така особливість, якщо людина була направлена до певного роду військ, але командир частини вбачає, що громадянин не є придатним для мобілізації саме в цьому конкретному роді військ, то командир може звернутися до ВЛК. Члени комісії повторно розглядають придатність людини до мобілізації, але в інших військах", — зазначив Дмитро Радулов.

Також він додав, що рід військ — це ключовий момент під час проходження комісії. Адже від того, яка хвороба й буде залежати куди направлять військовозобов’язаного.

Нагадаємо, перш ніж вручити повістку особі, яка підпадає під мобілізацію, працівники ТЦК повинні дотримуватися певного алгоритму. У разі вручення документа особі, яка не зазначена в ній, відповідальність для військовозобов’язаного не наступає. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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