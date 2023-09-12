Кого з одеситів можуть відправити на фронт

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Оперативне командування "Південь"

Декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби.

Про це журналістам Новини. LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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За словами Дмитра Радулова, згідно з останніми змінами внесеними до закону, на військову службу можуть призвати українців, які мають декотрі захворювання.

У такому випадку мова йде про:

клінічно вилікуваний туберкульоз

вірусні гепатити всіх форм з незначним порушенням функцій

безсимптомний ВІЛ

повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (зокрема, анемію, порушення згортання крові, пурпуру, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки)

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій (хвороби щитоподібної залози крім новоутворень, цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз)

легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки (деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку)

невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткострокових прояв (нав’язливі стани, неврастенію, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезію)

повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатію)

епізодичні та пароксизмальні розлади, окрім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Військово-лікарська комісія

Придатність українців з наведеними у списку хворобами визначатиме військово-лікарська комісія (ВЛК).

Дмитро Радулов про мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

"Якщо у людини є відповідні ознаки, тоді вона може бути визнана придатною до військової служби. Це визначається ВЛК, а далі за її висновками визначається рід військ, куди направляється мобілізований. Втім там є така особливість, якщо людина була направлена до певного роду військ, але командир частини вбачає, що громадянин не є придатним для мобілізації саме в цьому конкретному роді військ, то командир може звернутися до ВЛК. Члени комісії повторно розглядають придатність людини до мобілізації, але в інших військах", — зазначив Дмитро Радулов.

Також він додав, що рід військ — це ключовий момент під час проходження комісії. Адже від того, яка хвороба й буде залежати куди направлять військовозобов’язаного.

Нагадаємо, перш ніж вручити повістку особі, яка підпадає під мобілізацію, працівники ТЦК повинні дотримуватися певного алгоритму. У разі вручення документа особі, яка не зазначена в ній, відповідальність для військовозобов’язаного не наступає. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.