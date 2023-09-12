Кого з одеситів можуть відправити на фронт

Був не придатний, а тепер мобілізований: хто з одеситів може відправитися на фронт
Декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби.
Про це журналістам Новини. LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.
Хто може бути мобілізований
За словами Дмитра Радулова, згідно з останніми змінами внесеними до закону, на військову службу можуть призвати українців, які мають декотрі захворювання.
У такому випадку мова йде про:
- клінічно вилікуваний туберкульоз
- вірусні гепатити всіх форм з незначним порушенням функцій
- безсимптомний ВІЛ
- повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (зокрема, анемію, порушення згортання крові, пурпуру, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки)
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій (хвороби щитоподібної залози крім новоутворень, цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз)
- легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки (деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку)
- невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткострокових прояв (нав’язливі стани, неврастенію, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезію)
- повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатію)
- епізодичні та пароксизмальні розлади, окрім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).
Військово-лікарська комісія
Придатність українців з наведеними у списку хворобами визначатиме військово-лікарська комісія (ВЛК).
"Якщо у людини є відповідні ознаки, тоді вона може бути визнана придатною до військової служби. Це визначається ВЛК, а далі за її висновками визначається рід військ, куди направляється мобілізований. Втім там є така особливість, якщо людина була направлена до певного роду військ, але командир частини вбачає, що громадянин не є придатним для мобілізації саме в цьому конкретному роді військ, то командир може звернутися до ВЛК. Члени комісії повторно розглядають придатність людини до мобілізації, але в інших військах", — зазначив Дмитро Радулов.
Також він додав, що рід військ — це ключовий момент під час проходження комісії. Адже від того, яка хвороба й буде залежати куди направлять військовозобов’язаного.
Нагадаємо, перш ніж вручити повістку особі, яка підпадає під мобілізацію, працівники ТЦК повинні дотримуватися певного алгоритму. У разі вручення документа особі, яка не зазначена в ній, відповідальність для військовозобов’язаного не наступає. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.