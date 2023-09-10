Мобілізація в Україні

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: ОК "Південь"

Наявність студентського квитка не гарантує, що вам не можуть вручити повістку та мобілізувати. Схожа ситуація і в людей з інвалідністю: у законі є деякі винятки для цієї групи осіб.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала адвокат, директор східної правозахисної групи Віра Ястребова.

Мобілізація студентів

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко говорить, що на службу під час воєнного стану можуть залучати студентів лише заочної форми навчання. Однак це зовсім не означає, що вам не можуть вручити повістку на вулиці. А все тому, що така категорія військовозобов’язаних не виключена із мобілізаційних заходів.

"Тут треба розуміти, про що саме вручено повістку. Якщо це повістка про актуалізацію інформації, то це одне. Щодо мобілізації — то це зовсім інше. Ми розуміємо, що зараз ті, хто продовжує навчання, не підлягають мобілізації. Лише за винятком, якщо студент проявив власне бажання", — резюмувала Віра Ястребова.

Студент втрачає право на відстрочку від мобілізації лише у разі добровільного рішення вступити до лав ЗСУ. Щоб піти захищати батьківщину, військовозобов'язаний має написати відповідну заяву. Потім ТЦК або військова частина надішле повідомлення до навчального закладу про зарахування цього студента на службу. У такому разі чоловікові надається академічна відпустка.

Читайте також:



Хто має пільги

Чинним законодавством передбачено низку категорій військовозобов'язаних, які мають пільги під час мобілізації. До цієї категорії потрапляють і люди з інвалідністю.

"Люди з інвалідністю 1 групи звільняються від обов’язку проходити військову службу навіть у воєнний час або ж у випадку мобілізації. За 2 групою також є певні винятки, які вказані у законі. Але треба розуміти, що зараз особливий період — воєнний стан і тому Україна шукає мобілізаційні ресурси, які будуть захищати цивільне населення, тому не виключаємо, що критерії щодо участі у мобілізації можуть бути змінені", — зазначила Віра Ястребова



Отримати відстрочку від мобілізації можуть також особи, які займаються виховуванням дітей з інвалідністю, хто здійснює піклування за особою з інвалідністю 1— 2 групи.



"Втім, сьогодні постійно та динамічно змінюються вищезазначені підстави, тому, якщо особа має певні пільги, то краще заздалегідь попередити ТЦК та актуалізувати інформацію", — зазначила Віра Ястребова.



Нагадаємо, багатодітні чоловіки та ті, що виховують дитину без матері, не підпадають під мобілізацію. Втім, вони зобов’язані надати документи, що підтверджують їхній статус. Велике значення має і той факт, чи позбавлена мати батьківських прав. Деталі читайте у нашому матеріалі.