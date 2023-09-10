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Правозащитница рассказала, кто из одесских студентов и людей с инвалидностью могут получить повестки

10 сентября 2023 08:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Мобилизация в Украине
Военнослужащие ВСУ. Фото: ОК "Юг"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Наличие студенческого билета не гарантирует, что вам не могут вручить повестку и мобилизовать. Похожая ситуация и у людей с инвалидностью: в законе есть некоторые исключения для этой группы лиц.
Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала адвокат, директор восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

Мобилизация студентов

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко говорит, что на службу во время военного положения могут привлекать студентов только заочной формы обучения. Однако это совсем не значит, что вам не могут вручить повестку на улице. А все потому, что данная категория военнообязанных не исключена из мобилизационных мер.
"Здесь нужно понимать, о чем именно вручена повестка. Если это повестка об актуализации информации, то это одно. Что касается мобилизации — то это совсем другое. Мы понимаем, что сейчас те, кто продолжает обучение, не подлежат мобилизации. Только за исключением, если студент проявил собственное желание", — резюмировала Вера Ястребова.
Студент теряет право на отсрочку от мобилизации только в случае добровольного решения вступить в ряды ВСУ. Чтобы пойти защищать родину, военнообязанный должен написать соответствующее заявление. Затем ТЦК или воинская часть пошлет сообщение в учебное заведение о зачислении этого студента на службу. В таком случае мужчине предоставляется академический отпуск.

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Кто имеет льготы

Действующим законодательством предусмотрен ряд категорий военнообязанных, имеющих льготы при мобилизации. В эту категорию попадают и люди с инвалидностью.
"Люди с инвалидностью 1 группы освобождаются от обязанности проходить военную службу, даже в военное время или в случае мобилизации. За 2 группой также есть определенные исключения, указанные в законе. Но надо понимать, что сейчас особый период — военное положение и поэтому Украина ищет мобилизационные ресурсы, которые будут защищать гражданское население, поэтому не исключаем, что критерии участия в мобилизации могут быть изменены", — отметила Вера Ястребова.

Получить отсрочку от мобилизации могут также лица, занимающиеся воспитанием детей с инвалидностью, осуществляющие попечительство за лицом с инвалидностью 1-2 группы.

"Впрочем, сегодня постоянно и динамично меняются вышеупомянутые основания, поэтому, если лицо имеет определенные льготы, то лучше заранее предупредить ТЦК и актуализировать информацию", — отметила Вера Ястребова.

Напомним, многодетные мужчины и воспитывающие ребенка без матери не подпадают под мобилизацию. Впрочем, они обязаны предоставить документы, подтверждающие их статус. Большое значение имеет и тот факт, лишена ли мать родительских прав. Подробности читайте в нашем материале.

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