Мобілізація в Одесі

Військовозобов’язані. Фото: Сили оборони півдня України

Багатодітні чоловіки та ті, що виховують дитину без матері, не підпадають під мобілізацію. Втім вони зобов’язані надати документи, що підтверджують їх статус. Велике значення має і той факт, чи позбавлена мати батьківських прав.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала адвокат, директор східної правозахисної групи Віра Ястребова.

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Мобілізація чоловіка-одинака

За словами правозахисниці, статус батька-одинака є підставою для того, щоб йому не вручали повістку. Однак якщо батьки дитини не розлучилися і мати не позбавлена батьківських прав, то батька можуть забрати за мобілізацією.

"Якщо є підтвердження того, що чоловік самостійно виховує дитину, то, звісно, це є підставою для того, щоб йому не вручали повістку та уникнути призову по мобілізації. Він повинен надати свідоцтво про народження, де чоловік вписаний як батько. Також підготувати довідку про склад родини й те, що він виховує цю дитину самостійно. Можливо, ще є рішення органу опіки та піклування. Але тут постає питання, а що з правами матері? Якщо вона була позбавлена батьківських прав, то це підтверджується відповідним рішенням суду. У кожному конкретному випадку треба розглядати це більш детально", — розказала Віра Ястребова.

Мобілізація багатодітних чоловіків

Мобілізації не підлягають військовозобов'язані чоловіки, які мають понад трьох та більше дітей. При цьому в законі не прописано, що всі діти мають бути народжені у шлюбі.

"У нас може бути звільнений від мобілізації батько трьох дітей. Тобто цей чоловік повинен бути вписаний у свідоцтві про народження батьком дітей, які не досягли 18 років. В законі не вказано, що всі вони повинні бути від однієї матері та спільно проживати в одній квартирі", — зазначила Віра Ястребова.

На власній практиці Віри Ястребової зустрічалися випадки, коли чоловіки згадували про те, що у них є діти, які народжені не лише у законному шлюбі, але й від інших жінок. Тепер такі горе-батьки відновлюють свідоцтво про народження. Але це займає тривалий час і навіть є черги до державних органів, що реєструють такі документи.

"Що стосується батьків, які не виконують обов’язок з забезпечення своїх дітей, то тут потрібно розділяти: тут є адміністративна та кримінальна відповідальність. І поки нема рішення суду, що він позбавлений батьківських прав, цим не можна скористатися і казати, що він не батько. Є випадки, коли чоловіки навмисно не вписані у свідоцтво про народження, а жінка вважалася матір’ю-одиначкою, аби таким чином отримувати виплати від держави. А от тепер наявність дитини стала б в пригоді чоловіку, але нині він має довести й надати відповідні документи для цього", — резюмувала Віра Ястребова. Нагадаємо, Одеса неодноразово потрапляла до гучних скандалів, коли військовозобов'язаних забирали на призовний пункт прямо дорогою на роботу. При цьому відбирали мобільні телефони та не дозволяли повідомляти про своє місцеперебування рідним та близьким. Такі дії працівників ТЦК можна оскаржити у суді. Деталі читайте у нашому матеріалі.