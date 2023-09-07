Мобилизация в Одессе

Военнообязанные. Фото: Силы обороны юга Украины

Многодетные мужчины и воспитывающие ребенка без матери не подпадают под мобилизацию. Впрочем, они обязаны предоставить документы, подтверждающие их статус. Большое значение имеет и тот факт, лишена ли мать родительских прав.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала адвокат, директор восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

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Мобилизация отца-одиночки

По словам правозащитницы, статус отца-одиночки является основанием для того, чтобы ему не вручали повестку. Однако если родители ребенка не развелись и мать не лишена родительских прав, то отца могут забрать по мобилизации.

"Если есть подтверждение того, что мужчина самостоятельно воспитывает ребенка, то, конечно, это является основанием для того, чтобы ему не вручали повестку и избежать призыва по мобилизации. Он должен предоставить свидетельство о рождении, где мужчина вписан как отец. Также подготовить справку о составе семьи и то, что он воспитывает этого ребенка самостоятельно, возможно, еще есть решение органа опеки и попечительства, но здесь возникает вопрос, а что с правами матери? Такие случаи нужно рассматривать более подробно", — рассказала Вера Ястребова.

Мобилизация многодетных мужчин

Мобилизации не подлежат военнообязанные мужчины, имеющие более трех и более детей. При этом в законе не прописано, что все дети должны быть рождены в браке.

"У нас может быть освобожден от мобилизации отец троих детей. То есть этот мужчина должен быть вписан в свидетельстве о рождении отцом детей, не достигших 18 лет. В законе не указано, что все они должны быть от одной матери и совместно проживать в одной квартире", — отметила Вера Ястребова.

В практике Веры Ястребовой встречались случаи, когда мужчины вспоминали о том, что у них есть дети, рожденные не только в законном браке, но и от других женщин. Теперь такие горе-отцы восстанавливают свидетельство о рождении. Но это занимает длительное время и даже есть очереди в государственные органы, регистрирующие документы.

"Что касается родителей, которые не исполняют обязанность по обеспечению своих детей, то здесь нужно разделять: здесь есть административная и уголовная ответственность. И пока нет решения суда, что он лишен родительских прав, этим нельзя воспользоваться и говорить, что он не отец. Есть случаи, когда мужчины намеренно не вписаны в свидетельство о рождении, а женщина считалась матерью-одиночкой, чтобы таким образом получать выплаты от государства", — резюмировала Вера Ястребова.

Напомним, Одесса неоднократно попадала в громкие скандалы, когда военнообязанных забирали на призывной пункт прямо по дороге на работу. При этом отбирали мобильные телефоны и не разрешали сообщать о своем местонахождении родным и близким. Такие действия работников ТЦК могут быть обжалованы в суде. Детали читайте в нашем материале.