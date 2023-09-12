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Был не годен, а теперь мобилизован: кто из одесситов может отправиться на фронт

12 сентября 2023 19:50
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Кого из одесситов могут отправить на фронт
Военнослужащие ВСУ. Фото: Оперативное командование "Юг"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Некоторые одесситы, ранее по заключению ВЛК не пригодные для мобилизации, после внесенных в закон изменений, теперь могут получить повестку. В Министерстве обороны Украины утвердили новый список болезней, с которыми граждан признают пригодными к военной службе.

Об этом журналистам Новини. LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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По словам Дмитрия Радулова, согласно последним изменениям внесенным в закон, на военную службу могут призвать украинцев, имеющих некоторые заболевания.

В таком случае речь идет о:

  • клинически излеченном туберкулезе
  • вирусных гепатитах всех форм с незначительным нарушением функций
  • бессимптомном ВИЧ
  • медленно прогрессивных и непрогрессивных с незначительными нарушениями функциях болезней крови (в частности, анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки)
  • болезнях эндокринной системы с незначительными нарушениями функций (болезни щитовидной железы кроме новообразований, сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз)
  • легких кратковременных болезненных проявлениях расстройств психики (деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга)
  • невротических болезнях, связанных со стрессом и соматоформными расстройствами при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастению, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезию)
  • медленно прогрессивных болезнях центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатию)
  • эпизодических и пароксизмальных расстройствах, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

Военно-врачебная комиссия

Пригодность украинцев с указанными в списке болезнями будет определять военно-врачебная комиссия (ВЛК).

Дмитрий Радулов о мобилизации. Фото: Новини.LIVE

"Если у человека есть соответствующие признаки, тогда он может быть признан пригодным к военной службе. Это определяется ВЛК, а далее по его выводам определяется род войск, куда направляется мобилизованный. Впрочем, там есть такая особенность, если человек был направлен к определенному роду войск, но командир части видит, что гражданин не пригоден для мобилизации именно в этом конкретном роде войск, то командир может обратиться к ВЛК. Члены комиссии повторно рассматривают пригодность человека к мобилизации, но в других войсках", — отметил Дмитрий Радулов.

Также он добавил, что род войск — это ключевой момент во время прохождения комиссии. Ведь от того, какая болезнь и будет зависеть, куда направят военнообязанного.

Напомним, прежде чем вручить повестку подпадающему под мобилизацию, работники ТЦК должны придерживаться определенного алгоритма. В случае вручения документа лицу, не указанному в нем, ответственность для военнообязанного не наступает. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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