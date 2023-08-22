Мобілізація негативно впливає на економіку Одещини

Військовозобов’язані. Фото: Новини.LIVE

Проведення мобілізації впливає на економічну ситуацію в Одеській області. Аби уникнути призову, військовозобов’язані уникають офіційного працевлаштування.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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За його словами, аби уникнути мобілізації, дуже багато людей йдуть з офіційного працевлаштування та отримують заробітну плату у конвертах.

"В Одеській області є ситуації, коли раніше на підприємстві офіційно працювати 100-150 осіб, а сьогодні зареєстровано та офіційно працюють лише 30-40 осіб. Фактично люди залишилися працювати там же, але заробітну плату отримують у конвертах", — зазначив Дмитро Радулов.

Також він додав, що наразі такі процеси становлять велику проблему для економіки Одеської області, а також для майбутнього самих ухилянтів.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі зазначили, що в Україні хочуть посилити контроль за виїздом чоловіків за кордон. Для цього планується розпочати обмін між базами даних прикордонників та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних, щоб на кордоні можна було перевірити справжність документа, на підставі якого чоловік хоче виїхати за кордон.