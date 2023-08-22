Мобилизация негативно влияет на экономику Одесчины

Военнообязанные. Фото: Новини.LIVE

Проведение мобилизации влияет на экономическую ситуацию в Одесской области. Чтобы избежать призыва, военнообязанные избегают официального трудоустройства.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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По его словам, во избежание мобилизации очень много людей уходят с официального трудоустройства и получают заработную плату в конвертах.

"В Одесской области есть ситуации, когда раньше на предприятии официально работали 100-150 человек, а сегодня зарегистрировано и официально работают только 30-40 человек. Фактически люди остались работать там же, но заработную плату получают в конвертах", — отметил Дмитрий Радулов.

Также он добавил, что в настоящее время такие процессы представляют большую проблему для экономики Одесской области, а также для будущего самих уклонистов.

Напомним, в Государственной пограничной службе отметили, что в Украине хотят ужесточить контроль за выездом мужчин за границу. Для этого планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет уехать за границу.