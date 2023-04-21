Де сьогодні можуть вручати повістки українцям: юрист

Ігор Шавров про алгоритм дій військовозобов'язаного при отриманні повістки. Фото: Новини.LIVE

Мобілізація триває, адже необхідно поповнювати резерви для майбутнього контрнаступу — про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Таким чином видача повісток у громадських місцях та на вулиці стане звичною справою. Де та хто сьогодні може вручати повістки та найголовніше, яка відповідальність очікує за неявку до військкомату або територіального центру?

Питання мобілізаційного кейса журналісти Новини.LIVE обговорили разом із правозахисником Ігорем Шавровим.

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— Як має діяти військовозобов’язаний, коли отримав повістку?

— Станом на сьогодні в Україні діє воєнний стан, відповідно у кожного громадянина є 5 головних обов'язків перед державою. Головні з них — це сплата податків та захист Батьківщини. Що стосується видачі повісток, то тут йдеться про створення реєстру військовозобов'язаних. Але кожен чоловік має пам'ятати: якщо вам і вручили повістку, то це ще не означає, що людину відправлять одразу воювати. На додаток, навіть особа, яка може бути виключена із військового обліку або має причини на відстрочку, повинна прийти до військкомату вказати причини звільнення від мобілізації та задокументувати.

Наразі діє єдиний бланк повісток — на призов до ЗСУ, але не все так однозначно. Особа, якій вручили такий документ, повинна з'явитися до терцентру та пройти медкомісію. Якщо стан здоров'я дозволяє їй виконувати військовий обов'язок і вона потрібна ЗСУ, тоді чоловіка мобілізують. Це ідеальний варіант. Але сьогодні є багато випадків, коли викликають до терцентру лише для уточнення даних. Певна річ, що про це ніхто не говорить, бо це буденна робота. Більше уваги завжди привертають якісь скандальні моменти.

Ігор Шавров про мобілізаційний кейс. Фото: Новини.LIVE

— Головне питання: як, де і хто сьогодні має право вручати повістки. Що прописано в законі та чи має право громадянин України відмовитися від повістки, якщо йому її вручають на вулиці чи в торговому центрі?

— Закон досить широко трактує, де можуть вручити повістку: насправді будь-де. Хто може її вручити: представник територіальних центрів, військкомату, роботодавці, бо документи направляють до організацій та підприємств, де ведуть особисті справи працівників і військкомати направляють туди приписи. Повістку можуть вручити співробітники ЖКГ, ОСББ. Нещодавно були внесені зміни до постанови й тепер видавати їх можуть не лише за місцем реєстрації особи. Якщо військовозобов'язаний перебуває в іншому місті, але підлягає мобілізації, то після отримання повістки має прийти до ТЦК.

Чи може людина відмовитися? Так може, але, на мою думку, це не дуже мудре рішення, бо воно лише буде створювати негативні наслідки для чоловіка. Буде нагнітання, надалі складання акту про відмову вручення, згодом адмінпротокол. В результаті особа буде оштрафована і точно отримає нову повістку. До того ж сьогодні неправильно вручена повістка не може бути оскаржена в суді. Тому безглуздо відмовлятися від її отримання.

Ігор Шавров про те, хто може вручати повістки. Фото: Новини.LIVE

— Якщо людина відмовляється від повістки, її можуть примусово доставити до територіального центру?

— Співробітники ТЦК не можуть затримувати людину та доставляти їх до центрів комплектування, бо вони не мають повноважень. Це можуть зробити правоохоронці для встановлення її особистості. Всі ці відео, що ми бачили у мережі є бурхливими та скандальними, відповідно, слідчі ДБР повинні провести розслідування та розібратися хто порушив закон у певному конкретному випадку. Ніхто не має права і не може забирати особисті речі військовозобов'язаного, бо це є складом кримінального правопорушення. До речі, вказані кейси, коли вже пройде активна хвиля мобілізації, будуть вивченні правоохоронними органами та ті, хто порушував закон відносно видачі повісток — отримають підозри, бо діяти треба в рамках чинного законодавства. Кожен повинен усвідомлювати, що він робить, бо накази мають відповідати дійсності, а не бажання окремих осіб вислужитися.

Ігор Шавров про законність затримання військовозобов'язаного. Фото: Новини.LIVE

— Ми вже заговорили про територіальні центри комплектування. В Одесі були випадки, коли чоловіків забирали туди прямо з роботи, де змушували здати телефони, щоб вони не повідомляли родичам про своє місцеперебування. Наскільки це є законно? І куди звертатися рідним, якщо їхні близькі опинилися в такій ситуації?

— Вилучення особистих речей — ознака кримінального правопорушення, тому, якщо родичам відомі такі факти, тоді треба звертатися до ДБР і надавати розголосу таким ситуаціям. Ми вже бачили, як спікери командування визнавали факти перегину на місцях. Відповідно, за такими фактами надалі проводиться службове розслідування та роз'яснення для представників ТЦК як правильно себе поводити. Тут варто пам'ятати, що нині кожен громадянин України робить одну спільну справу, направлену на перемогу над ворогом. Представникам ТЦК треба бути ввічливими, бо людина, якій вручили повістку — майбутній захисник і його вклад у майбутню перемогу дуже вагомий.

Ігор Шавров про вилучення особистих речей. Фото: Новини.LIVE

— Повернемося до повісток. Який алгоритм дій після отримання повістки?

— Якщо особа отримала повістку, то повинна з'явитися до ТЦК. Натомість якщо у людини є підстави для виключення із військового обліку або відстрочки від мобілізації, то у будь-якому випадку необхідно мати при собі документи, які надалі треба надати до військкомату. Наприклад, документ про стан здоров'я. Але це має бути довідка не лише від сімейного лікаря, а зареєстровані дані у системі "Хелсі", аналізи, висновки експертів. Якщо у військовозобов'язаного дружина або батьки з інвалідністю, то такі документи повинні бути у нього на руках, щоб у випадку необхідності, оперативно надати їх до територіального центру комплектування. Важливо прийти, зареєструвати документи та пройти медкомісію, бо це складова військового обліку.

Ігор Шавров про документи, які повинні бути у військовозобов'язаного. Фото: Новини.LIVE

— Яке покарання очікує на тих, хто не з'явився до територіального центру? І чи можна його уникнути?

— Якщо військовозобов'язаний не з'явитися до ТЦК, тоді на нього очікує адміністративний штраф від 3400 до 5100 грн. А от чи можливо його уникнути, то це залежить від ситуації. До прикладу, якщо людина приходить до військкомату і каже, що я відмовляюся від мобілізації, у зв'язку зі своїми власними переконаннями, тоді їй загрожує кримінальна відповідальність за ст. ЗЗ6 ККУ "Ухилення від мобілізації". Існують як умовний термін покарання, коли суддя на власний розсуд вибирає покарання, так і реальні випадки відбування покарання. Один із таких нещодавно зафіксовано на Закарпатті, коли людина написала заяву чому відмовилася від призову та отримала 3 роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Якщо чоловік пройшов медкомісію та отримав мобілізаційне розпорядження, але не з'явився до військкомату, тоді на нього очікує кримінальне покарання. Але тут є певні нюанси: в такому документі має бути особистий підпис людини, а не телефонне підтвердження.

Ігор Шавров про покарання за ухилення від мобілізації. Фото: Новини.LIVE

— Хто має право на відстрочку чи бронь? Які документи мають бути на руках і куди за ними звертатися?

— Сьогодні є кілька підстав для відстрочки. Перша — за станом здоров'я: якщо людина інвалід 1,2,3 групи або згідно з висновком військово-лікарської експертизи не придатна для військової служби, або якщо має дружину чи батьків з інвалідністю. Дружина може мати будь-яку групу інвалідності, а батьки лише 1-2 група. Друга підстава — якщо на утриманні військовозобов'язаного особи, які потребують догляду або у нього 3 дітей. Також є відстрочки часові. Якщо людина навчається або є викладачем у ВНЗ чи технічному закладі освіти. Не підлягають призову люди, які засуджені за тяжкі злочини, крім того, вони не мають права виїжджати за кордон. Також не підлягають мобілізації особи, які мають бронь. Це співробітники критичної інфраструктури, 50% правоохоронців. Бронювання видає Міністерство економіки. Аби отримати бронь особі треба заповнити ряд документів, направити до відомства. Після погодження броні її треба надати до військкомату та зафіксувати.

Ігор Шавров про бронь та відстрочку. Фото: Новини.LIVE

— Ми знаємо випадок, коли чоловік годувальник сім'ї та на ньому опіка над дружиною з інвалідністю, але його все одно призвали до ЗСУ. Чи є вихід із цієї ситуації?

— У такому випадку чоловік повинен з'явитися із документами, які підтверджують, що дружина особа з інвалідністю, до ТЦК. Крім того, треба надати свідоцтво про шлюб, довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), посвідчення особи з інвалідністю і додати документи, які підтверджують, що дружині потрібен догляд. Зазвичай, таке прописують у висновку МСЕК.

Якщо у загальному проаналізувати мобілізаційний кейс, то із власного досвіду, як правозахисник скажу, що для того аби уникнути проблем, які стосуються видачі повісток, раджу військовозобов'язаним бути ввічливими, наполегливими та шукати компроміс, бо він є. У випадку порушення їхніх прав — звертатися до ДБР. А найголовніше — підготувати власні документи, які б підтвердили хто ви, який у вас стан здоров'я та носити їх при собі.