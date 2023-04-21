Повестки могут вручать не только на улице: алгоритм действий при ее получении

Игорь Шавров об алгоритме действий военнообязанного при получении повестки. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация продолжается, ведь необходимо пополнять резервы для предстоящего контрнаступления — об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Таким образом, выдача повесток в общественных местах и на улице станет привычным делом. Где и кто сегодня может вручать повестки и самое главное, какая ответственность ожидает за неявку в военкомат или территориальный центр?

Вопросы мобилизационного кейса журналисты Новини.LIVE обсудили вместе с правозащитником Игорем Шавровым.

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— Как должен действовать военнообязанный, когда получил повестку?

— По состоянию на сегодняшний день в Украине действует военное положение, соответственно, у каждого гражданина есть 5 главных обязанностей перед государством. Главные из них — это уплата налогов и защита Родины. Что касается выдачи повесток, то здесь идет речь о создании реестра военнообязанных. Но каждый человек должен помнить: если вам и вручили повестку, это еще не значит, что человека отправят сразу воевать. В дополнение скажу, что человек, который может быть исключен из военного учета или имеет причины на отсрочку, должен прийти в военкомат указать причины освобождения от мобилизации и задокументировать их.

Пока действует единый бланк повесток — на призыв в ВСУ, но не все так однозначно. Человек, которому вручили такой документ, должен явиться в территориальный центр и пройти медкомиссию. Если состояние здоровья позволяет ему выполнять воинскую обязанность и он необходим ВСУ, тогда мужчину мобилизуют. Это идеальный вариант. Но сегодня много случаев, когда вызывают в территориальный центр только для уточнения данных. Понятно, что об этом никто не говорит, потому что это обычная работа. Больше внимания всегда привлекают какие-нибудь скандальные моменты.

Игорь Шавров о мобилизационном кейсе. Фото: Новини.LIVE

— Главный вопрос: как, где и кто сегодня имеет право вручать повестки. Что прописано в законе и имеет ли право гражданин Украины отказаться от повестки, если ее вручают на улице или в торговом центре?

— Закон достаточно широко трактует, где могут вручить повестку: действительно где угодно. Кто может ее вручить: представитель территориальных центров, военкомата, работодатели, потому что документы направляют в организации и предприятия, где ведут личные дела работников и военкоматы направляют туда предписания. Повестку могут вручить сотрудники ЖКХ, ОСМД. Недавно были внесены изменения в постановление и теперь выдавать их могут не только по месту регистрации. Если военнообязанный находится в другом городе, но подлежит мобилизации, после получения повестки должен прийти в ТЦК.

Может ли человек отказаться? Да, может, но, я считаю, что это не очень мудрое решение, потому что оно будет создавать только негативные последствия для мужчины. Будет нагнетание, в дальнейшем составление акта об отказе вручения, впоследствии админпротокол. В результате человек будет оштрафован и точно получит новую повестку. К тому же, сегодня неправильно врученная повестка не может быть обжалована в суде. Поэтому нелепо отказываться от ее получения.

Игорь Шавров о том, кто может вручать повестки. Фото: Новини.LIVE

— Если человек отказывается от повестки, его могут принудительно доставить в территориальный центр?

— Сотрудники ТЦК не могут задерживать человека и доставлять их в центры комплектования, потому что у них нет полномочий. Это могут сделать правоохранители для установления личности. Все эти видео, которые мы видели в сети, бурные и скандальные, соответственно, следователи ДБР должны провести расследование и разобраться кто нарушил закон в конкретном случае. Никто не имеет права и не может забирать личные вещи военнообязанного, потому что это состав уголовного правонарушения. Кстати, указанные кейсы, когда уже пройдет активная волна мобилизации, будут изучены правоохранительными органами и нарушители закона относительно выдачи повесток — получат подозрения, потому что действовать нужно в рамках действующего законодательства. Каждый обязан осознавать, что он делает, потому что приказы должны соответствовать действительности, а не желанию отдельных лиц выслужиться.

Игорь Шавров о законности задержания военнообязанного. Фото: Новини.LIVE

— Мы уже заговорили о территориальных центрах комплектования. В Одессе были случаи, когда мужчин забирали туда прямо с работы, где заставляли сдать телефоны, чтобы они не сообщали родственникам о своем местонахождении. Насколько это законно? И куда обращаться родным, если их близкие оказались в такой ситуации?

— Изъятие личных вещей — признак уголовного правонарушения, поэтому если родственникам известны такие факты, тогда нужно обращаться в ДБР и давать огласку таким ситуациям. Мы уже видели, как спикеры командования признавали факты перегиба на местах. Соответственно, по таким фактам в дальнейшем проводится служебное расследование и разъяснение для представителей ТЦК, как правильно себя вести. Здесь следует помнить, что сейчас каждый гражданин Украины делает одно общее дело, направленное на победу над врагом. Представителям ТЦК нужно быть вежливыми, потому что человек, которому вручили повестку — будущий защитник и его вклад в победу очень важен.

Игорь Шавров об изъятии личных вещей. Фото: Новини.LIVE

— Вернемся к повесткам. Каков алгоритм действий после получения повестки?

— Если человек получил повестку, то должен явиться в ТЦК. Если у мужчины есть основания для исключения из военного учета или отсрочки от мобилизации, то в любом случае необходимо иметь при себе документы, которые в дальнейшем нужно предоставить в военкомат. К примеру, документ о состоянии здоровья. Но это должна быть справка не только от семейного врача, но и зарегистрированные данные в системе "Хелси", анализы, выводы экспертов. Если у военнообязанного супруга или родители с инвалидностью, то такие документы должны быть у него на руках, чтобы в случае необходимости оперативно предоставить их в территориальный центр комплектования. Важно прийти, зарегистрировать документы и пройти медкомиссию, потому что это составляющая военного учета.

Игорь Шавров о документах, которые должны быть у военнообязанного. Фото: Новини.LIVE

— Какое наказание ожидает тех, кто не явился в территориальный центр? И можно ли его избежать?

— Если военнообязанный не явиться в ТЦК, тогда его ожидает административный штраф от 3400 до 5100 грн. А вот возможно ли его избежать, это зависит от ситуации. К примеру, если человек приходит в военкомат и говорит, что я отказываюсь от мобилизации, в связи со своими убеждениями, тогда ему грозит уголовная ответственность по ст. ЗЗ6 УКУ "Уклонение от мобилизации". Существуют как условный срок наказания, когда судья по своему усмотрению выбирает наказание, так и реальные случаи отбывания наказания. Один из таких недавно зафиксирован в Закарпатье, когда человек написал заявление, в котором указал по каким причинам отказался от призыва и получил 3 года заключения за уклонение от мобилизации. Если мужчина прошел медкомиссию и получил мобилизационное распоряжение, но не явился в военкомат, тогда его ожидает уголовное наказание. Но здесь есть определенные нюансы: в таком документе должна быть личная подпись человека, а не телефонное подтверждение.

Игорь Шавров о наказании за уклонение от мобилизации. Фото: Новини.LIVE

— Кто имеет право на отсрочку или бронь? Какие документы должны быть на руках и куда обращаться за ними?

— Сегодня есть несколько оснований для отсрочки. Первая — по состоянию здоровья: если человек инвалид 1,2,3 группы или по заключению военно-врачебной экспертизы не пригоден для службы, или если имеет жену или же родителей с инвалидностью. Супруга может иметь любую группу инвалидности, а у родителей только 1-2 группа. Второе основание — если на содержании военнообязанного лица, нуждающегося в уходе или у него 3 детей. Также есть отсрочки временные. Если человек учится или является преподавателем в вузе или техническом учебном заведении. Не подлежат призыву люди, осужденные за тяжкие преступления, кроме того, они не имеют права уезжать за границу. Также не подлежат мобилизации лица, имеющие бронь. Это сотрудники критической инфраструктуры, 50% правоохранителей. Бронирование выдает Министерство экономики. Чтобы человеку получить бронь, нужно заполнить ряд документов, направить в ведомство. После согласования брони ее нужно предоставить в военкомат и зафиксировать.

Игорь Шавров о броне и отсрочке. Фото: Новини.LIVE

— Мы знаем случай, когда супруг кормилец семьи и на нем опека над женой с инвалидностью, но его все равно призвали в ВСУ. Есть ли выход из сложившейся ситуации?

— В таком случае мужчина должен явиться в ТЦК с документами, подтверждающими, что жена имеет инвалидность. Кроме того, нужно предоставить свидетельство о браке, справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), удостоверение личности с инвалидностью и добавить документы, подтверждающие, что жене требуется уход. Обычно такое прописывают в заключении МСЭК.

Если в общем проанализировать мобилизационный кейс, то по собственному опыту как правозащитник скажу: для того чтобы избежать проблем, которые касаются выдачи повесток, советую военнообязанным быть вежливыми, настойчивыми и искать компромисс, потому что он есть. В случае нарушения их прав обращаться в ДБР. А самое главное — подготовить собственные документы, подтверждающие кто вы, какое у вас состояние здоровья и носить их при себе.