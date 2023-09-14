На Одещині продовжують оформлення бронювання для військовозобов'язаних

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Оперативне командування "Південь"

В Одеській області продовжується мобілізація військовозобов’язаних громадян. Паралельно з цим підприємства критичної інфраструктури оформлюють заявки на бронювання своїх працівників.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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Бронювання громадян

За його словами, протягом останніх місяців у регіоні не змінилася ситуація щодо ухилянтів від мобілізації. Військовозобов’язані весь час вигадують нові способи перетину державного кордону. Втім, правоохоронці та прикордонники повертають таких громадян назад. Що ж стосується процесу бронювання чоловіків, то він відбувається у звичайному режимі без різкого зростання.

Дмитро Радулов про мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

"Ми як ОВА координуємо процеси щодо бронювання і бачимо, що зараз він в Одеській області стабільний. Немає якихось стрімких стрибків, воно все триває за планом. Станом на сьогодні понад 200 підприємств звернулися до ОВА з оформленням бронювання на своїх працівників", — проінформував Дмитро Радулов.

Також він додав, що наразі по регіону 178 підприємств визнано об’єктами критичної інфраструктури й від них списки на бронь вже направлені до Генерального штабу.

Дмитро Радулов. Фото: Новини.LIVE

"По тим підприємствам, які до нас звернулися, ми маємо близько 3500 тисяч працівників, які заброньовані. Але ми розуміємо, що є й також ряд підприємств, зокрема море господарського комплексу, які звертається напряму через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, є специфічні підприємства, заклади, які відносять до Міністерства охорони здоров’я й туди напряму звертаються. У них є свої комісії, які визначають осіб, що підпадають під бронювання", — зазначив Дмитро Радулов.

10 тисяч заброньованих осіб

Загалом, за останніми підрахунками, в Одеській області близько 10 тисяч осіб, які сьогодні мають бронь. Проте ця цифра постійно змінюється.

"Чи то підприємство виконує мобілізаційне завдання, чи його визнано критично важливим, воно автоматично потрапляє до переліку тих, які можуть оформити бронювання. Ця цифра (10 тисяч) щодня змінюється, адже бронювання дійсне пів року і потім знову треба оформлювати відповідні заявки. Тому цей процес безперервний", — резюмував Дмитро Радулов.

Нагадаємо, деякі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби. Детальніше читайте у нашому матеріалі.