В Одесской области продолжают оформление бронирования для военнообязанных

Военнослужащие ВСУ. Фото: Оперативное командование "Юг"

В Одесской области продолжается мобилизация военнообязанных граждан. Параллельно с этим предприятия критической инфраструктуры оформляют заявки на бронирование своих работников.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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Бронирование граждан

По его словам, в течение последних месяцев в регионе не изменилась ситуация касательно уклонистов от мобилизации. Военнообязанные все время придумывают новые способы пересечения государственной границы. Впрочем, правоохранители и пограничники возвращают таких граждан обратно. Что касается процесса бронирования мужчин, то он проходит в обычном режиме без резкого роста.

Дмитрий Радулов о мобилизации. Фото: Новини.LIVE

"Мы как ОВА координируем процессы по бронированию и видим, что сейчас они в Одесской области стабильны. Нет каких-то стремительных скачков, все проходит по плану. По состоянию на сегодняшний день более 200 предприятий обратились к ОВА с оформлением бронирования на своих работников", — проинформировал Дмитрий Радулов.

Также он добавил, что по региону 178 предприятий признаны объектами критической инфраструктуры и от них списки на бронь уже направлены в Генеральный штаб.

Дмитрий Радулов. Фото: Новини.LIVE

"По тем предприятиям, которые к нам обратились, мы имеем около 3500 тысяч забронированных работников. Но мы понимаем, что есть и ряд предприятий, в частности морехозяйственного комплекса, которые обращаются напрямую через Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Также есть предприятия, учреждения, которые относятся к Министерству здравоохранения, они напрямую обращаются туда по поводу бронирования. Также у них есть свои комиссии, которые определяют лиц, подпадающих под бронирование", — отметил Дмитрий Радулов.

10 тысяч забронированных лиц

В общей сложности, по последним подсчетам, в Одесской области около 10 тысяч человек, которые сегодня имеют бронь. Впрочем, эта цифра постоянно меняется.

"То ли предприятие выполняет мобилизационное задание, или оно признано критически важным, оно автоматически попадает в перечень тех, которые могут оформить бронирование. Эта цифра (10 тысяч) ежедневно меняется, ведь бронирование действительно полгода и потом снова нужно оформлять соответствующие заявки. Поэтому этот процесс непрерывный", — резюмировал Дмитрий Радулов.

Напомним, некоторые одесситы, ранее по заключению ВВК не пригодные для мобилизации, после внесенных в закон изменений, теперь могут получить повестку. В Министерстве обороны Украины утвердили новый список болезней, с которыми граждан признают пригодными к военной службе. Детальнее читайте в нашем материале.