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Мобилизация — 2023: кого из одесских студентов могут призвать в ряды ВСУ

15 сентября 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Кого из одесских студентов могут призвать в ряды ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Фото: ОК "Юг"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Студенческий билет в будущем не будет основанием для отсрочки от службы в ВСУ. В законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде, предлагается исключить мужчин вступающих в учебное заведение и получающих непоследовательное высшее образование.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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По его словам, в законопроекте говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые решают получить второе высшее образование с большим интервалом более. Данное нововведение не коснется студентов, получающих первое высшее образование до 30 лет и таким образом получающих последовательное образование. Также новые изменения не будут распространяться на педагогических работников, работающих в учебных заведениях.

Дмитрий Радулов об изменениях в мобилизации. Фото: Новини.LIVE

"Мы понимаем, что сейчас по Одесской области есть определенное увеличение студентов, которые хотят получить высшее образование. Но пока окончательных цифр по этому году еще нет, потому что вступительная кампания будет продолжаться до 1 октября. После чего будет понятна ситуация относительно количества студентов, желающих получить высшее образование", — проинформировал Дмитрий Радулов.

Уклонение от мобилизации

Между тем министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что сегодня в Украине получила распространение тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избегания мобилизации.

"Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", — подчеркнул министр.

Напомним, некоторые одесситы, ранее по заключению ВВК не пригодные для мобилизации, после внесенных в закон изменений, теперь могут получить повестку. В Министерстве обороны Украины утвердили новый список болезней, с которыми граждан признают пригодными к военной службе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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