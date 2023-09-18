"1500 долларов за справку": в Одессе врач организовала схему уклонения от мобилизации

Объявление о подозрении врачу. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемая организовала коррупционную схему, посредством которой получала взятки за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного. В этих выписках указывались фиктивные диагнозы, позволявшие лицам избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

За сумму 1500 долларов США "больные" получали выписку с диагнозом "туберкулез". Эти медицинские справки подавались в территориальные военные комиссариаты, на основании чего военнообязанных признавали непригодными к военной службе.

Следственные действия в больнице. Фото: Одесская областная прокуратура

Также объявлено подозрение двум подельникам председателя комиссии, из-за которых она получала неправомерную выгоду от граждан Украины, что имели обязанности военной службы (часть 5 статьи 27, часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время решаются вопросы избрания меры пресечения для подозреваемых и их отстранения от занимаемых должностей в медицинских учреждениях.

Уклонение от мобилизации

Напомним, Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.

Кроме того, в Одессе раскрыто и сообщено о подозрении бывшему диакону одного из храмов города. Помощник священника организовал схему выезда мужчин за границу.