"1500 долларов за справку": в Одессе врач организовала схему уклонения от мобилизации
В Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемая организовала коррупционную схему, посредством которой получала взятки за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного. В этих выписках указывались фиктивные диагнозы, позволявшие лицам избежать призыва на военную службу во время мобилизации.
За сумму 1500 долларов США "больные" получали выписку с диагнозом "туберкулез". Эти медицинские справки подавались в территориальные военные комиссариаты, на основании чего военнообязанных признавали непригодными к военной службе.
Также объявлено подозрение двум подельникам председателя комиссии, из-за которых она получала неправомерную выгоду от граждан Украины, что имели обязанности военной службы (часть 5 статьи 27, часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время решаются вопросы избрания меры пресечения для подозреваемых и их отстранения от занимаемых должностей в медицинских учреждениях.
Уклонение от мобилизации
Напомним, Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.
Кроме того, в Одессе раскрыто и сообщено о подозрении бывшему диакону одного из храмов города. Помощник священника организовал схему выезда мужчин за границу.