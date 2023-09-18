"Гид за 40 тысяч евро": на границе Одесчины и Молдовы разоблачили схему побега уклонистов
Пограничная полиция Молдовы совместно с украинскими коллегами задержала 11 граждан, которые незаконно пересекли границу между странами. Один из иностранцев, по подозрению полиции, мог быть гидом этой группы.
Об этом сообщает moldpres.md.
Действие полицейских было направлено на предотвращение незаконного пересечения границы в районе Бессарабка-Августово. С использованием приборов ночного видения мобильный патруль обнаружил и задержал группу лиц. Они оказались гражданами Украины. Один из них, 24-летний мужчина, может быть подозреваемым в роли "гида для этой группы". За денежное вознаграждение в размене 40 тысяч евро он согласился провести уклоняющихся в Молдову.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовная ответственность. С целью раскрытия всех обстоятельств происшествия молдавская пограничная полиция активно сотрудничает с украинскими коллегами, обменивая информацией и проводя совместные оперативные мероприятия.
Напомним, в Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.
Также мы писали, что пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.