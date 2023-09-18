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"Гид за 40 тысяч евро": на границе Одесчины и Молдовы разоблачили схему побега уклонистов

18 сентября 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Гид за 40 тысяч евро": на границе Одесчины и Молдовы разоблачили схему побега уклонистов
Незаконное пересечение границы. Фото: moldpres.md
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничная полиция Молдовы совместно с украинскими коллегами задержала 11 граждан, которые незаконно пересекли границу между странами. Один из иностранцев, по подозрению полиции, мог быть гидом этой группы.

Об этом сообщает moldpres.md.

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Действие полицейских было направлено на предотвращение незаконного пересечения границы в районе Бессарабка-Августово. С использованием приборов ночного видения мобильный патруль обнаружил и задержал группу лиц. Они оказались гражданами Украины. Один из них, 24-летний мужчина, может быть подозреваемым в роли "гида для этой группы". За денежное вознаграждение в размене 40 тысяч евро он согласился провести уклоняющихся в Молдову.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовная ответственность. С целью раскрытия всех обстоятельств происшествия молдавская пограничная полиция активно сотрудничает с украинскими коллегами, обменивая информацией и проводя совместные оперативные мероприятия.

Напомним, в Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.

Также мы писали, что пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.

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