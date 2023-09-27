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Лунали постріли: на Одещині спіймали п’ятьох ухилянтів

27 вересня 2023 14:50
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Анна Мурадова
Редактор
Лунали постріли: на Одещині спіймали п’ятьох ухилянтів
Прикордонники спіймали призовників. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку. 

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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У першому випадку, неподалік від населеного пункту Калачівка, прикордонники затримали місцевого мешканця, який вирішив проігнорувати законні вимоги зупинитися та намагався втекти. Попри спроби втечі, порушника було затримано завдяки попереджувальним пострілам та протитранспортному рою, через який він перечепився.

В іншому випадку, завдяки оперативній інформації, прикордонники зупинили мешканця Київщини на околиці населеного пункту Градениці. Під час перевірки документів чоловік не зміг пояснити мету свого прибуття до прикордонного населеного пункту і зізнався, що намагався незаконно перетнути кордон.

Троє інших чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути кордон, були затримані неподалік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Затримання ухилянта. Фото:
Затримання ухилянта. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання чекає на втікачів

Усі затримані порушники були притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного з членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Крім того, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

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