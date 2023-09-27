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Раздавались выстрелы: в Одесской области поймали пятерых уклонистов

27 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Раздавались выстрелы: в Одесской области поймали пятерых уклонистов
Пограничники поймали призывников. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В общем, не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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В первом случае, неподалеку от населенного пункта Калачевка, пограничники задержали местного жителя, который решил проигнорировать законные требования остановиться и пытался скрыться. Несмотря на попытки побега, нарушитель был задержан благодаря предупредительным выстрелам и противотранспортному рою, через который он споткнулся.

В противном случае благодаря оперативной информации пограничники остановили жителя Киевщины на окраине населенного пункта Граденицы. Во время проверки документов мужчина не смог объяснить цель своего прибытия в пограничный населенный пункт и признался, что пытался незаконно пересечь границу.

Трое других мужчин, также пытавшихся незаконно пересечь границу, были задержаны неподалеку от пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

Задержание уклоняющегося. Фото:
Задержание уклониста. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание ждет беглецов

Все задержанные нарушители были привлечены к административной ответственности согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Такие действия влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Незаконное пересечение границы

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Кроме того, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

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