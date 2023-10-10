На Одещині затримали групу ухилянтів

Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Як намагалися перетнути кордон

Чоловіки вночі приїхали на таксі до ККП "Маяки" та хотіли потрапити до транзитної зони у Молдові. Після чого вирушити далі до Європи. Вказівки щодо маршруту горе-ухилянти отримали від "кураторів", а така подорож їм обійшлася від 4 до 5 тисяч доларів США.

Яке покарання загрожує

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує перебування під вартою до 15 діб.

Нагадаємо, в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.