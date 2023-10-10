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Транзитом до Молдови: на Одещині затримали групу ухилянтів

10 жовтня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали групу ухилянтів
Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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За інформацією працівників ДПСУ, мешканці Дніпропетровської та Харківської областей знайшли "перевізника" через закритий Телеграм-канал.

Як намагалися перетнути кордон

Чоловіки вночі приїхали на таксі до ККП "Маяки" та хотіли потрапити до транзитної зони у Молдові. Після чого вирушити далі до Європи. Вказівки щодо маршруту горе-ухилянти отримали від "кураторів", а така подорож їм обійшлася від 4 до 5 тисяч доларів США.

Яке покарання загрожує

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує перебування під вартою до 15 діб. 

Нагадаємо, в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку. 

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

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