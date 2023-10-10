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Транзитом в Молдову: в Одесской области задержали группу уклонистов

10 октября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали группу уклончан
Пограничники задержали мужчин. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники задержали очередную группу уклонистов. Мужчины призывного возраста пытались незаконно попасть в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации работников ГНСУ, жители Днепропетровской и Харьковской областей обнаружили "перевозчика" через закрытый Телеграмм-канал.

Как пытались пересечь границу

Мужчины ночью приехали на такси в ККП "Маяки" и хотели попасть в транзитную зону в Молдове. После чего отправиться дальше в Европу. Указания по маршруту горе-уклонисты получили от "кураторов", а такое путешествие им обошлось от 4 до 5 тысяч долларов США.

Какое наказание грозит

Мужчин привлекли к админответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит пребывание под стражей до 15 дней.

Напомним, в Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

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